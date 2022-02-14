Культура

Древнерусское письмо с предложением руки и сердца опубликовали псковские археологи

Древнерусское письмо с предложением руки и сердца опубликовали псковские археологи. Фотографии сотрудники Псковской областной археологической экспедиции разместили в своем инстаграм-аккаунте.

«Археология изучает прошлое по материальным свидетельствам. Иногда артефакты напрямую рассказывают о романтических отношениях, чувствах людей или только намекают об этом», - отметили археологи.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Псковской областной археологической экспедиции

В качестве примера они привели новгородскую грамоту №377. «Лаконичный, но очень эмоциональный текст предложения руки и сердца. Это сообщение и сегодня звучит весьма современно», - отметили археологи.

Еще одной находкой из культурного слоя средневекового Пскова стало пряслице - грузик для веретена.

«Некоторые из них украшены изображениями растений, животных или геометрическим орнаментом. Представляется, что такие украшенные пряслице могли дарить влюбленные юноши своим избранницам. И вещь красивая, и в хозяйстве полезная...», - добавили археологи.

Кроме того, они продемонстрировали ременные и уздечные накладки X-XII веков в форме сердца, которые называли сердцевидными.

«Никакого отношения к романтическим чувствам они не имеют. Украшенные ими пояса подчеркивали высокий социальный статус их владельцев, подобные формы появились под влиянием арабского Востока и пришли на Древнюю Русь с территории Венгрии и Волжской Булгарии. Но, когда находишь такой предмет в раскопе или пишешь в паспорте находки: "накладка сердцевидная", невольно думаешь о романтичности наших предков», - сказали археологи.