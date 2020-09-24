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Археологи ушли с проезжей части на Герцена в Пскове

Археологи закончили все работы на улице Герцена в Пскове в середине сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила директор ГБУК «Археологический центр Псковской области» Марина Кулакова.

«К середине сентября мы закончили полностью. В начале сентября ушли с проезжей части», - рассказала Марина Кулакова.

На ближнем Запсковье в XVI-XVII веках было развито каменное строительство. В 1990-е годы на улице Герцена были найдены каменные постройки, их продолжение было открыто в 2020 году. Дома были богатых граждан и находки оказались соответствующими. В основном находили предметы убранства дома, бытовые вещи много красивых печных изразцов.

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«"Под занавес" раскопок археологи нашли клад из 126 монет. При раскопках в Пскове достаточно часто встречаются медные монеты - "чешуйки". А здесь найдены спрятанные монеты подороже. Клад находился рядом с постройкой XVII века над полом. Сейчас с монетами работают реставраторы. Серебряные монеты относятся к разным периодам правлений государей на протяжении второй половины XVII века. Внутри клада выделено 5 или 6 небольших комплексов. На улице Набат археологические работы закончены. В начале сентября отдали последний участок», - рассказала директор ГБУК «Археологический центр Псковской области».

Археологические работы планируются и при продолжении реконструкции улицы Поземского. «Вторая очередь реконструкции выходит за крепостные стены, это очень интересно будет. Там будут и сооружения, связанные с крепостными стенами и Варлаамовскими воротами, которые хотелось бы сохранить», - добавила Марина Кулакова.

Напомним, улица Герцена входит в масштабный проект реконструкции улицы Поземского в Пскове. Работы должны быть завершены до конца 2020 года.