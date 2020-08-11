Культура

Латгальское погребение XIII века нашли в Островском районе

Женское погребение XIII века с многочисленными бронзовыми украшениями нашли в ходе археологической разведки в Островском районе. Об этом сообщила директор областного Археологического центра Марина Кулакова на пресс-конференции, посвященной промежуточным итогам работы археологов в 2020 году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Выявленный могильник этнически относится к представителям латгальских племен. «Это женщина с темно-каштановыми волосами, 45-50 лет, у которой при жизни был сломан палец и нижняя челюсть», - пояснила Марина Кулакова.

Умершая была уложена на кору или дощатую подстилку. Точную причину смерти пока не установили, поскольку сохранилось малое количество костей. «Будем проводить экспертизу ДНК», - сказала Марина Кулакова.

На голову погребенной был надет венец, украшенный бисером из желтого стекла и бронзовыми спиральками. К нему в затыльной части крепился цепедержатель с четырьмя цепочками, на концах которых были прикреплены бубенчики и трапецевидные подвески.

В районе шеи были обнаружены две гривны и ожерелье из ракушек каури и стеклянных бусин. На пальцах рук, симметрично, - бронзовые спиралевидные перстни. На запястье правой руки - орнаментированный браслет.