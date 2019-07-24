Культура

Древняя форма для изготовления пуль найдена в Пскове

Известняковая литейная форма для изготовления пуль найдена в Пскове во время раскопок, сообщается на странице Археологического общества области в Инстаграм.

Во время раскопок на территории ТЭЦ псковские археологи работали на части подворья Псково-Печерского монастыря и находили много пуль с необрубленными литниками, литники, свинцовые слитки. Данная находка говорит о том, что на территории подворья действительно могли изготавливать боеприпасы, так как монастырь являлся мощной крепостью с большим гарнизоном, требующим качественного материального обеспечения.