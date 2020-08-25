Культура

Псковские археологи фиксируют разрушения могильников в результате лесозаготовки

Каждый год археологи фиксируют разрушения курганных могильников Псковской области в результате лесозаготовительной деятельности. Об этом сообщил начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Археологического центра Псковской области Александр Михайлов в эфире программы «Беседка» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Кроме того, посетовал Александр Михайлов, лесники прокладывают противопожарные минерализованные полосы по курганам.

«Псков имеет давние и сильные традиции сохранения культурного наследия, но даже он не свободен от этого фактора, - отметил археолог. - Каждый год фиксируем нарушения. Случаи точечные, мало бывает вопиющих и серьезных. А что говорить о ситуации, когда оказываемся за территорией города? У некоторых возникает ощущение, что можно творить что хочу».

Александр Михайлов напомнил, что за незаконные археологические раскопки, которые имеют место в Псковской области, предусмотрена уголовная ответственность. «Может быть, пример незадачливого субподрядчика вблизи деревни Горожане Новосокольнического района остудит горячие головы иных строителей», - добавил он.

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Напомним, через поселение викингов вблизи деревни Горожане Новосокольнического района без согласования проложили оптоволоконный кабель.