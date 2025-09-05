Гребень из кости нашли на месте установки памятника Довмонту в Пскове

Гребень из кости моржа, слона или мамонта нашли в раскопе на месте установки памятника князю Довмонту, сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».
Фото здесь и далее: «Псковская археология» / Telegram
«Подобная находка из бивня моржа была сделана в прошлом году на Красноармейской набережной, в слое 18 века. В наших широтах двусторонние гребни прямоугольной или слегка трапециевидной формы, традиционной с 11 века и до позднего средневековья, изготавливались из плотного рога лося. Реже встречаются экземпляры из экзотических привозных материалов – моржового бивня, слоновой кости, кости мамонта, самшита», - говорится в сообщении.
Отмечается, что долгое время единственным источником бивня моржа в России было Белое море, в 17 веке к нему добавилась Сибирь. Оттуда также поступала кость мамонта, а через Архангельск и Холмогоры привозились из-за границы изделия из слоновой кости.
«Работая над гребнем, гребенщик сначала удалял неиспользуемые части клыка, отделял угловые отходы. Рабочая часть размечалась по толщине будущего гребня и резалась пилой. Так из внешней части клыка получались небольшие изделия "малой руки", а из центральной – "средние и большие"», - добавили археологи.
Памятник князю Довмонту предполагается установить на участке, расположенном между улицей Леона Поземского и Советской набережной и ограниченном домами №38 и №44.