Культура

Псковскими археологами найден участок мощеной дороги в районе Мстиславского раскопа

В 2019 году псковскими археологами найден участок мощеной дороги в районе Мстиславского раскопа. Об этом сообщил псковский археолог, руководитель работ на ул. Советской, 29 у ТЭЦ Сергей Салмин сегодня, 15 августа, на пресс-конференции, приуроченной к Дню археолога.

Одно такое замощение уже было обнаружено на Завеличье, в районе улицы Коммунальной. «Это то, что нас слегка удивило, на это мы не рассчитывали», - заявил Салмин.

Помимо мощеной дороги, на раскопе в районе ТЭЦ найдены фитильный замок, чернильница, печать и множество других находок.

Также Сергей Салмин пояснил, что в ходе раскопок раскрыты сооружения 15-19 веков - срубы жилых построек, печки, дворовые замощения.

Особый интерес для археологов представляет развал изразцовой печи. По словам Сергея Салмина, сохранился практически полный комплект декоративного оформления печи.

Археологические работы на территории бывшей ТЭЦ у Мстиславской башни были начаты в конце полевого сезона 2016 года. На месте бывшей теплоэлектростанции на берегу Великой строится жилой комплекс. ТЭЦ была построена в 30-х годах прошлого века. В настоящее время памятник культуры регионального значения - единственный в Пскове пример производственного здания в стиле конструктивизма.