Общество

Ко Дню археолога в Пскове ищут следы Великой улицы

Псковские археологи ищут следы Великой улицы. Об этом сотрудники Археологического центра Псковской области сообщили в соцсети «Instagram», в профиле учреждения.

Источник: страничка Археологического центра Псковской области, соцсеть «Instagram»

«Первый в этом году "деревянный" раскоп активно ищет следы Великой улицы. Хорошая сохранность дерева обещает нам много интересных находок. Надеемся, что к Дню археолога нам будет что показать вам», - говорится в сообщении, размещенном 2 августа.

День археолога - 15 августа.

Напомним, название некогда главной улицы Пскова - Великой - впервые встречается в летописи в 1418 году: тогда посадник Микула по воле псковичей повелел мастерам замостить Великую улицу за стеной. В старых документах Великую улицу иногда так и именовали - «Большая», а то и «Большая Великолуцкая». В шестую годовщину Октябрьской революции при массовой смене названий Великолуцкую улицу переименовали в Советскую.