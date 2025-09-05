Культура

Спасти памятник археологии

Нужно спасать памятник археологии - крепость «Кобылье Городище». С такой просьбой в редакцию ПЛН обратился общественник, увлеченный историей энтузиаст, член Русского географического общества Александр Селезнев. По его словам, на территории памятника настоятелем храма Архангела Михаила ведется активная хозяйственная деятельность без проведения предваряющих строительство археологических исследований. А между тем, в средневековом городе жили люди, знавшие место нахождения главного ориентира Ледового побоища - Вороньего камня, и без научного исследования может навсегда быть потерян культурный слой этого древнего поселения. В ситуации разбирался обозреватель Псковской Ленты Новостей.

Пока не исчез культурный слой

«Памятник археологии, крепость Кобыла, находится на северо-западной окраине деревни Кобылье Городище, в зоне регулирования застройки другого объекта культурного наследия - храма Михаила Архангела. Реставрационные работы на этом памятнике архитектуры прошли несколько лет назад, а на территории до сих пор стоят два огромных мусорных контейнера, деревянные сараи с дровами», - сообщил Александр Селезнев.

По его словам, зона регулирования застройки находится прямо на памятнике археологии.

«Мы видим утрату памятником индивидуального характера историко-градостроительной среды, которая воспроизводит и подчеркивает «дух места». Это вызвано диссонирующей застройкой 2010-2013 годов, которая нарушает Квебекскую декларацию Международного совета по охране памятников о сохранении «духа места». Кроме того, с 2008 года по настоящее время памятник археологии утратил значительную часть культурного слоя по причине размещения зоны регулирования застройки без предварительных археологических исследований. Также имело место проведение земляных работ в отсутствие археологического наблюдения», - отметил он.

Поэтому исследователь просит «организовать археологические исследования на участках, пока не тронутых хозяйственной деятельностью». «Важно тщательно изучить культурный слой в районе крепости, потому что в XV веке в этих местах жили люди, которые знали, где находится Вороний камень, а значит - знали, где началось Ледовое побоище», - уверен он.

Александр Селезнев ссылается на летописные источники. Крепость Кобылье Городище была построена псковичами в 1462 году. Когда в 1463 году на нее напали немцы, местный воевода обратился за помощью к псковским воеводам. И тогда, пишет псковский летописец, «воеводы стали думать и приняли решение идти к Вороньему камню...». То есть, 200 лет спустя после Ледового побоища в крепости знали, где находится его главный исторический ориентир.

Смотрите также Исследователь из Петербурга рассказал о своей версии нахождения Вороньего камня

К слову, версию Александра Селезнева о местонахождении Вороньего камня считал заслуживающей внимания российский историк, археолог Анатолий Кирпичников. Он положительно отозвался о работе исследователя «Летописный Вороний камень - место начала Ледового побоища (1242)». «Автор этой работы, как бывший военный летчик, знающий эти места «с высоты птичьего полета», весьма нетрадиционно подошел к методике определения координат зоны нахождения исторического ориентира. Полагаю, эта работа заслуживает внимания для ее инструментальной проверки научной экспедицией в ближайшее время», - отмечал Анатолий Кирпичников в письме в адрес администрации президента РФ в 2020 году в поддержку инициирования научно-исследовательский работы по изучению памятника археологии федерального значения.

«Почему я не могу успокоиться? Потому что, когда крайний раз с Анатолием Николаевичем разговаривал по поводу Вороньего камня, он меня «благословил» на эту работу. И я не буду отступать, буду продолжать биться, чтобы было проведено историческое исследование памятника археологии «Кобылье Городище»», - отметил Александр Селезнев.

Уникальный памятник

Изучение остатков средневековой крепости Кобыла началось только в середине прошлого века. По словам директора Псковской областной археологической экспедиции Александра Михайлова, в 1958 году памятник был обследован известным советским археологом Павлом Раппопортом. С севера и юга от городища были зафиксированы остатки рвов, а по краю под слоем дерна - остатки сгоревшей деревянной оборонительной стены. На площадке городища были встречены фрагменты керамики как XV-XVI вв., так и более поздние. А в 1974 году Кобылье Городище было обследовано в ходе археологической разведки Гдовского археологического отряда Ленинградского отделения Института археологии АН СССР. Сохранность памятника, на тот момент, была оценена как средняя, серьезных нарушений культурного слоя на площадке городища не выявлено.

Следующие научные исследования городища были проведены уже в XXI веке. Это разведочные работы с целью определения границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище XV-XVI вв.» в 2017 году. Тогда было установлено, что «слой достаточно сильно нарушен разновременной хозяйственной деятельностью, а также существующим в центральной части городища кладбищем». А осенью 2021 года Псковская областная археологическая экспедиция провела спасательные археологические исследования в рамках реставрации храма Михаила Архангела, когда к зданию подводились коммуникации - теплотрасса и водопровод.

«Остатки средневековой крепости Кобыла, которую псковичи построили как защиту от немецкой угрозы экономическим интересам Псковской республики в 1462 году, - уникальный памятник истории и археологии», - отметил Александр Михайлов.

Он напомнил, что сама крепость существовала очень недолго, около 20 лет, и затем на ее месте возник административный центр Кобыльского уезда Псковской земли. «Там никогда не было плотной дворовой застройки и никто культурный слой, который сформировался на территории крепости, не распахивал под огороды. Поэтому, несмотря на то, что культурный слой крепости Кобыла не отличается особой мощностью и составляет порядка 40-50 см, он сохранился почти непотревоженным, за исключением той части, которая занята сельским кладбищем. Сохранена стратиграфия — очередность залегания слоев, что для археологов всегда особо ценно. И хорошо прослеживается слой пожара в 80-х годов XV века, когда крепость была сожжена ливонскими войсками», - сообщил он.

Еще одна особенность — средневековый культурный слой XVI века залегает буквально под дерном: перекрывающих его балластных отложений нет. «Они просто не сформированы — не было предпосылок для этого. И получается, что любое даже небольшое локальное вторжение в грунт, с чем бы оно не было связано (прокладывание дорожек, устройство систем электроснабжения), автоматически несет за собой разрушение того или иного участка культурного слоя крепости. Но, несмотря на то, что памятник известен археологам давно, с 50-х годов прошлого века, масштабные исследования там почти не проводились», - отметил археолог.

«Хозяйственная деятельность должна быть щадящей»

Наиболее крупными по площади были работы, предпринятые Псковской областной археологической экспедицией осенью 2021 года, - около 60 кв метров. «И даже благодаря этим небольшим по площади охранным работам, мы получили очень интересную информацию, которая, в том числе, связана с особенностями устройства стен этой крепости. Мы нашли участок западной стены крепости Кобыла и смогли получить новые данные о том, как эти стены были построены, что они из себя представляли», - пояснил он.

При этом уже наблюдались нарушения культурного слоя. «Строители прокладывали водопровод и решили, что они это сделают без археологов. В этой траншее мы фиксировали несколько подвальных ям, связанных с жилыми постройками, которые сгорели в пожаре 1480 года», - заметил археолог.

«То есть, культурный слой там существует, он хорошо сохранился и насыщен находками. В том числе, каждый раскоп на Кобыле нам дает информацию о жизни этого укрепленного центра и о трагической истории марта 1480 года, когда крепость сожгли», - сказал Александр Михайлов.

По словам археолога, «к таким объектам, как Кобыла, должно быть приковано пристальное внимание». «И общественность этим занимается, и органы охраны памятников. Любая хозяйственная деятельность там должна быть максимально щадящей и совершенно невозможно ее предпринимать без археологических исследований. Каждый колодец канализации, каждая хозяйственная постройка или планировка территории уничтожает не просто объект наследия, она уничтожает важную страницу нашей российской истории, когда псковичи в XV веке достаточно активно и успешно противостояли немецко-ливонской угрозе, с чем собственно и было связано устройство этой крепости», - подчеркнул он.

Обращение не по адресу

Возможны ли археологические работы в ближайшее время? «Я горячо поддерживаю инициативу господина Селезнева. Но дело в том, что наукой и исследованиями занимаются научные организации, ученые. Министерство - это государственная инспекция по охране объектов культурного наследия. Мы работаем с собственниками и пользователями, подвигая людей к тому, чтобы они содержали в порядке памятники. Научные разработки - это прерогатива и, самое главное, прямая обязанность научных учреждений», - пояснил ситуацию министр культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

Поэтому Вадим Нэдик рекомендовал обратиться с этим вопросом в научные учреждения, чтобы ученые исследовали территорию Кобыльего Городища. «Раскопки проводят Российская академия наук, Институт истории материальной культуры Санкт-Петербурга и другие организации», - сказал он.

Что касается министерства, то, по словам Нэдика, у него есть задачи, которые нужно решать в первоочередном порядке. «Сейчас самое главное - это разработка границ территорий, проектов зон охраны. В исключительных случаях мы организуем, при наличии финансирования, противоаварийные, первоочередные работы через подведомственное учреждение «Научно-производственный центр» на объектах, которые являются бесхозяйными, или по особым поручениям, которые нам дает правительство», - пояснил министр.

Вадим Нэдик также добавил, что у Археологического центра Псковской области такая же задача - выполнение государственного задания: «Вот сейчас, например, это разработка проектов границ территорий памятников археологии. У нас еще не обеспечены такими границами почти 1000 объектов из 2300. Все силы сейчас брошены на исполнение поручения президента Владимира Владимировича Путина и правительства, чтобы до 2030 года все памятники были обеспечены границами территорий. И это правильно. Как можно охранять объект культурного наследия, если границы его территории не определены?»

Па поводу активного строительства на территории памятника Вадим Нэдик отметил, что проект зоны охраны для этого памятника был утвержден постановлением Псковского областного Собрания «О границах зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Михаила Архангела», XV века и требованиях к градостроительным регламентам в границах данных зон», где «подтверждается, что параметры стройки не оказывают диссонирующего воздействия на этот памятник на сегодняшний момент».

«Кроме всего прочего, я знаю, что было здание, которое обладало признаками самовольной постройки. Но есть судебный акт: суд решал, быть или не быть этой постройке», - напомнил он.

Также Вадим Нэдик напомнил, что министерство (тогда еще комитет по охране объектов культурного наследия) сразу же отреагировало на жалобу, которая поступила во время производства работ по реставрации церкви Архангела Михаила. «Подрядная организация «АВК ГРУПП» была привлечена к административной ответственности и подвергнута административному наказанию. Никто никого не прикрывал, там все получили, как положено, по закону», - подчеркнул министр.

Что касается новых раскопок на территории Кобыльего Городища, то в полномочиях регионального ведомства по охране объектов культурного наследия функции «организации научных исследований на территории, к сожалению, нет».

Подводя итог сказанному выше, можно сказать, что, скорее всего, в силу разных причин изучение культурного слоя археологического памятника «Крепость Кобыла» вряд ли продолжится в ближайшее время. Но, возможно, история заинтересует ведущие российские вузы или частных инвесторов, которые захотят внести свой вклад в изучение одной из интересных страниц истории России, связанной с ориентиром знаменитого сражения.

Светлана Синцова

Фото Александра Селезнева и из архива ПЛН