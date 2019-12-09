Культура

У 2084 памятников археологии Псковской области не определены границы

У 2084 памятников археологии Псковской области не определены границы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН начальник отдела по организации и координации работ по сохранению объектов археологического наследия ГБУК ПО АЦПО Виктория Деркач.

«Каждый памятник должен иметь границы территории, и только после того, как они определены, эти сведения вносятся в реестр, и на участки накладывается обременение. В Псковской области известно свыше 3 тысяч объектов археологического наследия. Из них не определены границы 2084 памятников», - пояснила она.

Между тем, начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки ГБУК ПО АЦПО Александр Михайлов отметил, что большая часть известных памятников археологии находится на государственной охране. Еще не открыты и не изучены примерно столько же памятников археологии, сколько значится в числе известных.