Псковские археологи показали зарисовки своих находок

Археологический центр Псковской области в своих социальных сетях опубликовал фотографии процесса зарисовки находок из керамики.
«Один из важнейших этапов создания научного отчета о раскопках - это процесс зарисовки керамики. Да, да, все эти бесчисленные фрагменты посуды, обнаруженные археологами, разбираются, моются, сушатся и заворачиваются в крафт-бумагу. Они послужат одной из основ для датирования культурных напластований и комплексов», - рассказали археологи.
«Когда приходит зима, специалисты зарисовывают все эти глиняные кусочки - фрагменты венчиков, орнаментированные стенки. Пачка листов с зарисовками иногда бывает толщиной с солидную книгу», - отметили в центре.
Затем рисунки сведут в керамические таблицы, и они попадут в отчет.