«Бабки» нашли при раскопках в Пскове

Набор для старинной русской игры «бабки» найден в районе улицы Кузнецкой в Пскове, сообщает Археологическое общество Псковской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
Фотографии: Археологическое общество Псковской области
«"Бабки" — старинная русская игра. По своему принципу она похожа на городки, только в ней вместо деревянных чурочек и палочек использовали кости животных: сустав коровьей, овечьей или бараньей ноги, который располагался сразу над копытом. Кости выставлялись в линию, задача была выбить все "бабки" наименьшим количеством бросков», – разъясняют в Археологическом обществе Псковской области.
В качестве бит использовались металлические плитки или кости.
«На фото красными стрелками обозначены такие биты: в одну, скорее всего, был залит свинец, а другая утяжелена с помощью железного гвоздя», – отметили в обществе.
Существовало множество правил и разновидностей игры в «бабки». В каждом регионе действовали свои законы. Зачастую играли на деньги, забирая по копейке за каждую сбитую «бабку».