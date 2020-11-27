Культура

Древние бусины нашли археологи на территории Псковского кремля

Древние бусины нашли археологи в ходе раскопок вокруг Троицкого собора на территории Псковского кремля. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Археологического центра Псковской области.

Фото: Археологический центр Псковской области

В шурфе №1 археологи уже дошли до раннесредневековых отложений и материка. «Самые красивые находки - фрагменты двух разноцветных бусин: глазчатой и полосатой. Такие бусины широко известны, в том числе из раскопок Старой Ладоги, и датируются IX-X веками», - отметили археологи.