Подвеску-дорник нашли археологи на Запсковье

Подвеску-дорник нашли на Запсковье во время раскопок, проводимых в преддверии установки памятника князю Довмонту, сообщил Археологический центр Псковской области в своей группе «ВКонтакте».
Фото: Археологический центр Псковской области
Функционал таких подвесок не до конца понятен. Одна из версий— используемые до церковной реформы Никона печати для просфор, которые просвирницы прикладывали к верхней части хлебов для проскомидии (жертвоприношения во время литургии).
Находку нашли довольно близко от раскопа, где располагался девичий монастырь «святого Воскресения», который впервые упоминается под 1458 году. Церковь Воскресения оказалась на самом перекрестке спрямленных улиц (сегодня это пересечение улиц Леона Поземского и Набат). В 1764 году монастырь и вовсе был упразднен, а церковь превращена в приходскую.
Памятник князю Довмонту предполагается установить на участке, расположенном между улицей Леона Поземского и Советской набережной и ограниченном домами №38 и №44.