Автофестиваль-выставка «Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН стартовала

Автофестиваль-выставка «Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН стартовала на парковке торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» 20 сентября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.





У гостей будет возможность увидеть предложения автосалонов Пскова в одном месте, получить у менеджеров ответы на вопросы по поводу покупки транспортных средств и записаться на тест-драв. Помимо этого, подготовлена обширная развлекательная программа.





«Надеюсь вы сегодня насладитесь праздником. В этом году Псковская Лента Новостей празднует свое 25-летие. Мы провели уже три мероприятия, это четвёртое. Сегодня мы собрали на одной локации всех флагментов автомобильного рынка. Возможно сегодня кто-то сможет приблизиться к такому важному шагу как покупка автомобиля», - сказала выпускающий редактор ПЛН Ксения Иванова.

На мероприятии будет действовать несколько различных площадок, которые придутся по душе даже самому притязательному посетителю. Фестиваль будет проходить на парковке торгового центра «Акваполис» с 12:00 до 15:00.

Партнерами фестиваля выступили «Бизнес Град», лизинговая компания CARCADE, «Автосалон №1», «Автомобильный Центр Псков», «Авто-АС», «Лидер Авто», «Автосалон 1» и сервис по замене масла SPOT.

