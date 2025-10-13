Псковcкая обл.
Общество

День в истории ПЛН. 13 октября

13.10.2025 17:00|ПсковКомментариев: 0

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 13 октября в разные годы.

 

2003 год. На должность главы Бежаницкого района выдвинулись два кандидата

В этот день 22 года назад на должность главы Бежаницкого района выдвинулись два кандидата. 

Документы о самовыдвижении подали Валерий Захаров 1964 года рождения, образование высшее, ведущий специалист группы персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями и застрахованными лицами управления пенсионного фонда Бежаницкого района, а также нынешний глава района Анатолий Трофимов 1946 года рождения, образование высшее.

Выборы глав пяти муниципальных образований Псковской области были совмещены с выборами депутатов в Государственную Думу РФ, которые состоялись 7 декабря 2003 года. Выборы глав проходили в Бежаницком, Гдовском, Красногородском, Опочецком и Пустошкинском районах.

Кроме того, на должность главы Гдовского района изъявлял желание баллотироваться Александр Конашенков 1964 года рождения, образование высшее, кандидат сельскохозяйственных наук, глава крестьянского хозяйства «Прометей».

В остальных районах на должность главы на тот момент никто не выдвигался.

Позже станет известно, что на пост главы переизберут Анатолия Трофимова (60,92%).

2004 год. Сергей Беляев лишился псковской «Родины»

13 октября 2004 года в Гарнизонном доме офицеров Пскова состоялось общее собрание членов партии «Родина», темой которого стало положение дел в областной партийной организации.

На собрании присутствовало 40 членов партии и 45 кандидатов, которые так и не были зачислены, но в ходе собрания их приняли в ряды «Родины». Таким образом, в собрании принимало участие 85 членов, председателем собрания был избран Вадим Гузинин.

Выступая перед собравшимися, он еще раз рассказал о ситуации, которая сложилась в партии.

В частности, Вадим Гузинин напомнил, что в июле и августе в Псковской области шло активное строительство партии, 6 сентября состоялась конференция регионального отделения «Родины», где было решено выдвинуть на выборы губернатора Псковской области кандидатуру лидера партии Сергея Беляева. В районах области были созданы штабы, собраны команды, набраны агитаторы, арендованы помещения. Однако с тех пор Сергей Беляев так и не появлялся в Псковской области и в губернаторских выборах принимать участие не стал.

В адрес Сергея Беляева и двух членов политсовета - Владимира Меньшикова и Владимира Степанова - была высказана жесткая критика. Приглашенный на собрание председатель регионального отделения партии «Народная воля» блокообразующей «Родины» заявил, что деньги, выделенные на участие партии в губернаторских выборах, были «пропиты».

В результате, члены собрания единогласно проголосовали за прекращение полномочий политсовета и исключение Беляева, Меньшикова и Степанова из региональной организации «Родина».

2006 год. В Островском районе избили пожилую пару, а затем облили самогоном и подожгли мужчину

В деревне Малая Губа Островского района двое мужчин избили в доме на улице Заречной супружескую пару. Сразу после случившегося 44-летняя женщина в тяжелом состоянии была доставлена в центральную районную больницу с травмами разной степени тяжести. 12 октября эти же злоумышленники в той же деревне облили самогоном и подожгли 33-летнего мужчину. Пострадавший был доставлен в больницу с ожогами рук, ног и спины 1-й и 2-й степени тяжести. Неизвестными, совершившими преступления, оказались 23-летний и 17-летний молодые люди, которые все это время находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. 

2009 год. В Пскове будет внедрен аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»

В городе Пскове в скором времени станет безопаснее. Как сообщал портал «CIO», в рамках государственной программы «Безопасный город» в областном центре будет внедрен аппаратно-программный комплекс в центре управления нарядами (ЦУН) на базе УВД Пскова, создана инженерная инфраструктура для сбора и передачи видеосигналов, поступающих из отделений милиции и УВД по Псковской области по существующим волоконно-оптическим линиям связи в ЦУН. Также в городе будет обеспечено создание и развертывание единого центра управления на базе геоинформационной системы, а также модернизирована существующая система видеонаблюдения и включена в единую информационную среду.

Конкурс на внедрение комплекса систем для обеспечения городской безопасности в Пскове выиграла компания «Verysell Сервис» (филиал компании «Verysell Проекты» в Санкт-Петербурге). Заказчиком проекта выступило управление внутренних дел по Псковской области.

Основной задачей серии проектов «Безопасный город» является обеспечение безопасной и комфортной жизни населения в крупных и средних городах страны. Главный эффект достигается за счет организации оперативной и скоординированной реакции всех городских служб – милиции, ГИБДД, служб коммунального хозяйства, городских властей в случае наступления чрезвычайных ситуаций.

Ожидается, что внедрение АПК «Безопасный город» в Пскове позволит существенно повысить эффективность задержания правонарушителей «по горячим следам», снизить уровень уличной преступности, повысить эффективность работы патрулей и управления силами правопорядка. 

Сейчас комплекс активно используется на улицах города и помогает в раскрытии преступлений. 

2010 год. 250 тысяч рублей заплатила псковичка за любовь афериста-бомжа

250 тысяч рублей заплатила псковичка за любовь. Женщина разместила объявление о знакомстве в газете. На него откликнулось несколько человек, но для встречи она выбрала мужчину, который, как оказалось, был простым брачным аферистом.

После была неделя встреч на берегу реки Великой, разговоры по душам, признание в любви и предложение руки и сердца. Женщина-педагог, только несколько лет назад переехала в Псков из района. Пока снимала жилье с двумя взрослыми детьми, но те планировали вступить в ипотеку. А тут мужчина сделал ей предложение приобрести домик, который он присмотрел на окраине Пскова. Срочно нужны деньги. В течение трех дней доверчивая женщина получила кредит в размере 250 тысяч рублей, которые сразу и забрал мошенник. Больше она его не видела.

Найти афериста помогла ММС, которую он ей некогда прислал. В итоге было установлено, что жених – самый обыкновенный бомж без прописки и работы. Машину он арендовал за 180 рублей в час. Все полученные кредитные деньги потратил, осталось лишь 18 тысяч. Пострадавшая настроена на прекращение уголовного дела по данному факту. По ее словам, мужчина обещал вернуть ей деньги, продав купленную машину. Сейчас же работает на двух работах, чтобы выплачивать взятый кредит.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе. 

Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
