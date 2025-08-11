Общество

День в истории ПЛН. 11 августа

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому сегодня мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 11 августа в разные годы.

2003 год. Назначение нового председателя ГТРК «Псков» Петра Котова

Важные кадровые назначения в регионе никогда не оставались в стороне от Псковской Ленты Новостей. Редакция вот уже 25 лет следит за теми, кто занимает ключевые должности в Псковской области. Так, 11 августа 2003 года стало известно о назначении нового председателя ГТРК «Псков» Петра Котова. Приказ о его назначении подписан первым заместителем председателя Всероссийской государственной телерадиокомпании.

«Петр Котов родился в Санкт-Петербурге в 1955 году, работал в таких изданиях, как "Строительная газета", "Гудок", являлся главным редактором газеты "Псковская жизнь"», - сообщалось в материале Псковской Ленты Новостей.

Фото: Lebigmag. Собственная работа участника Викисклада (Wikimedia Commons) или РУВИКИ.Медиа

Но на должности председателя Петр Котов пробыл недолго, уже в 2004 году он стал главным редактором «Парламентской газеты». Позднее работал в компании «Роснефть» директором департамента информации и рекламы. В 2021 году на выборах в Государственную Думу выдвигался пятым номером региональной группы Калининград- Псков-Санкт-Петербург от партии «Зеленых», но снялся с выборов в знак протеста против кандидата-двойника Вишневского.

2005 год. Строительство первой части Северного обхода Пскова

Ход строительства различных крупных объектов в Псковской области освещается на ресурсах Псковской Ленты Новостей по сей день. Сегодня вокруг города возводиться вторая часть Северного обхода. Сдача объекта планируется в 2027 году. А в далеком 2005 году речь шла о финансировании строительства первой части обхода, от гдовской дороги до Любятово.

Эта часть возводилась с 2002 по 2007 год. Сейчас данная дорога уже стала для жителей и гостей региона привычной.

«Финансирование строительства обхода вокруг Пскова ведется из средств федерального бюджета, это очень дорогостоящий объект - более 1 миллиарда рублей, но город необходимо освобождать от транспортного потока, и наша задача - попытаться убедить федеральные власти сконцентрировать усилия на решение этой задачи в течение 2-4 лет», - заявил на пресс-конференции 11 августа 2005 года первый заместитель губернатора Псковской области Игорь Максимов.

Он пояснял, что для Псковской области субвенция на 2005 год составляет 200 млн, из которых на объездную дорогу идет лишь 50 млн рублей. Руководство области надеялось сконцентрировать федеральные поступления на строительство обхода и завершить работу на объекте.

2006 год. «Веселый сабантуй» в Пскове

Псковская Лента Новостей не оставляет без внимания и культурно-развлекательную сторону жизни региона. 11 августа 2006 года выдалось для Пскова веселым. Ведь в этот день в городе прошел «Веселый сабантуй». Пресс-секретарь КСК «Супер» Алена Крылова рассказывала, что идея проведения мероприятия родилась спонтанно. «Захотелось организовать тусовку на свежем воздухе, ведь сейчас лето, жара, а «Веселый сабантуй» как раз то место, где можно собраться с друзьями и весело провести время. Плюс - интересная программа», - делилась Алена Крылова.

В программе были: мягкая мойка автомобилей, концерт с участием псковской певицы Жаклин, группы «Персики», Николая Королева, которые исполнили свои лучшие хиты. Дискотека прошла с участием питерских DJFresh и Аntonio. Помимо этого, на «сабантуе» проводились разные интересные конкурсы, где в качестве призов разыгрывали бутылки с шампанским.

Информационными спонсорами «Веселого сабантуя» выступали радиостанция «Европа +» в Пскове и газета «МК» в Пскове и Великих Луках.

2008 год. Просьба жителей Пскова района принять Южную Осетию в состав России

ПЛН - это не только новости региона. Редакция на протяжении 25 лет следит за ключевыми событиям, происходящими в мире. Журналисты издания, в свое время, освещали события, происходящие в Грузии. 11 августа 2008 года на Псковской Ленте Новостей появился материал о жителях Псковского района, которые просили у руководства страны принять Южную Осетию в состав России.

Глава Псковского района Владимир Шураев от имени жителей района и властей муниципалитета распространил заявление, в котором призвал российские власти включить Южную Осетию в состав Российской Федерации. Глава района также заявил о готовности принять 50 осетинских детей школьного возраста для размещения в районе и организации их проживания и обучения в течение предстоящего учебного года.

В заявлении, в частности, говорилось: «Мы, жители Псковского района, сотрудники органов местного самоуправления возмущены и осуждаем преступные действия руководства Грузии по развязыванию войны в Южной Осетии, что, по сути, является попранием права на жизнь и геноцид целого народа. Мы выражаем соболезнование семьям погибших и считаем недопустимым дальнейшее обострение ситуации в кавказском регионе. Мы, граждане Российской Федерации, полностью поддерживаем действия президента Российской Федерации, правительства, министерства обороны по защите жизни и достоинства мирного населения Южной Осетии, среди которых большинство – россиян. Считаем, что предпринимаемые действия нужно довести до конца, чтобы это стало уроком для грузинских агрессоров и не позволило им в дальнейшем посягать на свободу и жизни мирных людей. Мы вносим предложение в Государственную Думу Российской Федерации, Совет Федерации, президенту Российской Федерации рассмотреть вопрос о принятии Южной Осетии в состав Российской Федерации. Потому что совершенно очевидно, что не может в дальнейшем народ Осетии жить нормально и безопасно в составе Грузии».

2009 год. Отставка Николая Зверева

Возвращаясь к вопросу кадровых перестановок, 11 августа 2009 года ПЛН сообщила об освобождении от должности начальника главного государственного управления сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области Николая Зверева.

«В соответствии с постановлением администрации области от 4 июня 2009 г. № 195 «Об утверждении структуры и предельной штатной численности органов исполнительной власти области» с Николаем Зверевым расторгнут служебный контракт, он освобожден от замещаемой должности государственной гражданской службы области и уволен с государственной гражданской службы Псковской области 11 августа 2009 года по соглашению сторон служебного контракта», - говорилось в материале редакции.

Новым руководителем управления тогда стал Николай Романов, занимавший ранее пост главы администрации Плюсского района. А сам Николай Зверев продолжил работать в качестве заместителя главы Новосокольнического района.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе.