Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Мошенники под видом операторов
Господин Рейтингомер
новые возможности приобретения жилья в Пскове
Псков летние террасы
вкусно и полезно плавленый сыр
отель «Покровский» продаёт «лотерейные билеты»?
Бизнес в Великих Луках
инфографика регистрируем ТОС
Вкусно и полезно гастрогид по Псковской области
Последний шанс успеть на вечер романсов
ПЛН 25 лет
Вакансии в «Россетях»
Сыр и сидр
 
 
 
ещё Общество 11.08.2025 11:130 День в истории ПЛН. 11 августа 11.08.2025 11:580 Гадюку заметили возле гаражей на улице Звездной в Пскове 11.08.2025 11:200 Т1 стал лидером ИТ-индустрии России по версии RAEX 11.08.2025 11:130 День в истории ПЛН. 11 августа 11.08.2025 10:250 В российских ведомствах назначили кураторов по развитию качества госуслуг 11.08.2025 10:120 Больше половины строителей уверены, что престиж их профессии заметно вырос за последние 10 лет
 
 
 
Самое популярное 06.08.2025 19:402 Мисс Вселенная Оксана Федорова девятый день голодает в Крыму 06.08.2025 08:591 Экс-ректору ПсковГУ Ильиной вменили еще два эпизода превышения полномочий 06.08.2025 10:460 Появились фото с места смертельного ДТП с автобусом в Островском районе 07.08.2025 13:481 На Кубани от отравления чачей погиб мужчина из Пскова 07.08.2025 11:250 Появились фото с места ДТП с погибшими детьми в Гдовском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

День в истории ПЛН. 11 августа

11.08.2025 11:13|ПсковКомментариев: 0

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому сегодня мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 11 августа в разные годы.

 

2003 год. Назначение нового председателя ГТРК «Псков» Петра Котова

Важные кадровые назначения в регионе никогда не оставались в стороне от Псковской Ленты Новостей. Редакция вот уже 25 лет следит за теми, кто занимает ключевые должности в Псковской области. Так, 11 августа 2003 года стало известно о назначении нового председателя ГТРК «Псков» Петра Котова. Приказ о его назначении подписан первым заместителем председателя Всероссийской государственной телерадиокомпании.

«Петр Котов родился в Санкт-Петербурге в 1955 году, работал в таких изданиях, как "Строительная газета", "Гудок", являлся главным редактором газеты "Псковская жизнь"», - сообщалось в материале Псковской Ленты Новостей.

Фото: Lebigmag. Собственная работа участника Викисклада (Wikimedia Commons) или РУВИКИ.Медиа

Но на должности председателя Петр Котов пробыл недолго, уже в 2004 году он стал главным редактором «Парламентской газеты». Позднее работал в компании «Роснефть» директором департамента информации и рекламы. В 2021 году на выборах в Государственную Думу выдвигался пятым номером региональной группы Калининград- Псков-Санкт-Петербург от партии «Зеленых», но снялся с выборов в знак протеста против кандидата-двойника Вишневского. 

2005 год. Строительство первой части Северного обхода Пскова

Ход строительства различных крупных объектов в Псковской области освещается на ресурсах Псковской Ленты Новостей по сей день. Сегодня вокруг города возводиться вторая часть Северного обхода. Сдача объекта планируется в 2027 году. А в далеком 2005 году речь шла о финансировании строительства первой части обхода, от гдовской дороги до Любятово.

Эта часть возводилась с 2002 по 2007 год. Сейчас данная дорога уже стала для жителей и гостей региона привычной. 

«Финансирование строительства обхода вокруг Пскова ведется из средств федерального бюджета, это очень дорогостоящий объект - более 1 миллиарда рублей, но город необходимо освобождать от транспортного потока, и наша задача - попытаться убедить федеральные власти сконцентрировать усилия на решение этой задачи в течение 2-4 лет», - заявил на пресс-конференции 11 августа 2005 года первый заместитель губернатора Псковской области Игорь Максимов.

Он пояснял, что для Псковской области субвенция на 2005 год составляет 200 млн, из которых на объездную дорогу идет лишь 50 млн рублей. Руководство области надеялось сконцентрировать федеральные поступления на строительство обхода и завершить работу на объекте. 

2006 год. «Веселый сабантуй» в Пскове

Псковская Лента Новостей не оставляет без внимания и культурно-развлекательную сторону жизни региона. 11 августа 2006 года выдалось для Пскова веселым. Ведь в этот день в городе прошел «Веселый сабантуй». Пресс-секретарь КСК «Супер» Алена Крылова рассказывала, что идея проведения мероприятия родилась спонтанно. «Захотелось организовать тусовку на свежем воздухе, ведь сейчас лето, жара, а «Веселый сабантуй» как раз то место, где можно собраться с друзьями и весело провести время. Плюс - интересная программа», - делилась Алена Крылова.

В программе были: мягкая мойка автомобилей, концерт с участием псковской певицы Жаклин, группы «Персики», Николая Королева, которые исполнили свои лучшие хиты. Дискотека прошла с участием питерских  DJFresh и Аntonio. Помимо этого, на «сабантуе» проводились разные интересные конкурсы, где в качестве призов разыгрывали бутылки с шампанским.

Информационными спонсорами «Веселого сабантуя» выступали радиостанция «Европа +» в Пскове и газета «МК» в Пскове и Великих Луках.

2008 год. Просьба жителей Пскова района принять Южную Осетию в состав России

ПЛН - это не только новости региона. Редакция на протяжении 25 лет следит за ключевыми событиям, происходящими в мире. Журналисты издания, в свое время, освещали события, происходящие в Грузии. 11 августа 2008 года на Псковской Ленте Новостей появился материал о жителях Псковского района, которые просили у руководства страны принять Южную Осетию в состав России. 

Глава Псковского района Владимир Шураев от имени жителей района и властей муниципалитета распространил заявление, в котором призвал российские власти включить Южную Осетию в состав Российской Федерации. Глава района также заявил о готовности принять 50 осетинских детей школьного возраста для размещения в районе и организации их проживания и обучения в течение предстоящего учебного года.

В заявлении, в частности, говорилось: «Мы, жители Псковского района, сотрудники органов местного самоуправления возмущены и осуждаем преступные действия руководства Грузии по развязыванию войны в Южной Осетии, что, по сути, является попранием права на жизнь и геноцид целого народа. Мы выражаем соболезнование семьям погибших и считаем недопустимым дальнейшее обострение ситуации  в кавказском регионе. Мы, граждане Российской Федерации, полностью поддерживаем действия президента Российской Федерации, правительства, министерства обороны по защите жизни и достоинства мирного населения Южной Осетии, среди которых большинство – россиян. Считаем, что предпринимаемые действия нужно довести до конца, чтобы это стало уроком для грузинских агрессоров и не позволило им в дальнейшем посягать на свободу и жизни мирных людей. Мы вносим предложение в Государственную Думу Российской Федерации, Совет Федерации, президенту Российской Федерации рассмотреть вопрос о принятии Южной Осетии в состав Российской Федерации. Потому что совершенно очевидно, что не может в дальнейшем народ Осетии жить нормально и безопасно в составе Грузии».

2009 год. Отставка Николая Зверева

Возвращаясь к вопросу кадровых перестановок, 11 августа 2009 года ПЛН сообщила об освобождении от должности начальника главного государственного управления сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области Николая Зверева. 

«В соответствии с постановлением администрации области от 4 июня 2009 г. № 195 «Об утверждении структуры и предельной штатной численности органов исполнительной власти области» с Николаем Зверевым расторгнут служебный контракт, он освобожден от замещаемой должности государственной гражданской службы области и уволен с государственной гражданской службы Псковской области 11 августа 2009 года по соглашению сторон служебного контракта», - говорилось в материале редакции.

Новым руководителем управления тогда стал Николай Романов, занимавший ранее пост главы администрации Плюсского района. А сам Николай Зверев продолжил работать в качестве заместителя главы Новосокольнического района.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе. 

Смотрите также
23.05.2025 14:000 ПЛН-25. Вверх!
Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете качество уборки Пскова летом?
В опросе приняло участие 202 человека
Сюжет: ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова ПЛН объективно доносит информацию о жизни региона — Дмитрий Михайлов День в истории ПЛН. 11 августа Антон Минаков: ПЛН всем предоставляет возможность высказывать свое мнение Евгений Панферов: Я пользуюсь информацией от ПЛН с полным доверием Антон Дымов: ПЛН — главный новостной источник региона Праздник Псковской Ленты Новостей в парке Строителей. ФОТОРЕПОРТАЖ Пилот аэростата о полете над Псковом на празднике ПЛН: Такого ещё не было Аэростат запустили в небо на празднике Псковской Ленты Новостей  Фотофакт: Воздушный шар для аэростата надувают в парке Строителей Победителей конкурса логотипов ПЛН наградили на празднике в парке Строителей Ценные призы рызыгрывают на празднике к 25-летию ПЛН  На празднике ПЛН выступила Псковская федерация ушу Праздник 25-летия ПЛН стартовал в Пскове. Фото Полет на воздушном шаре могут выиграть псковичи на празднике ПЛН Александр Савенко: Все мы - большая семья ПЛН Освоить стрельбу из лука смогут гости праздника ПЛН Караоке функционирует на празднике к 25-летию ПЛН Псковичи могут попробовать авторское мороженое в парке Строителей Полакомиться хотдогами могут гости праздника ПЛН Фотозона работает на празднике ПЛН в парке Строителей Фотофакт: Аэростат подготавливают на празднике 25-летия ПЛН Торговые ряды готовы принимать псковичей на празднике ПЛН Тала Нещадимова: На праздник к 25-летию ПЛН лучше захватить зонтики Праздник 25-летия ПЛН пройдёт в Пскове 19 июля Псковская федерация ушу выступит на празднике ПЛН в парке Строителей Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 4 Денис Иванов: Благодаря ПЛН жители получают самую точную информацию Поиграть с робособакой смогут псковичи на празднике ПЛН Николай Королев: Победители конкурса талантов на празднике ПЛН получат специальные призы Спеть в «караоке» и опробовать игру о безопасности интернета смогут гости на празднике ПЛН Гости праздника ПЛН сыграют в лотерею на подъем шара Фудтраки и авторские сувениры ждут гостей на празднике ПЛН в Пскове Объявлены победители конкурса логотипов к 25-летию Псковской Ленты Новостей Евгений Михайлов: На ПЛН наиболее объективная информация Праздник к 25-летию ПЛН станет темой брифинга в пресс-центре  Органистка из Швейцарии даст единственный концерт в Пскове 20 июля У псковичей остался последний шанс принять участие в конкурсе креативных логотипов ПЛН Певица Елена Васильчикова: ПЛН даёт возможность артистам быть частью чего-то большого Александр Прокофьев: ПЛН поднимает интересные вопросы На празднике ПЛН в парке Строителей выступит псковская звезда Ольга Федорова: ПЛН — это кратко, срочно, внятно и по существу Конкурс талантов состоится на празднике к 25-летию ПЛН в парке Строителей Борис Елкин о запуске аэростата: ПЛН вносит большой вклад в развитие города ООО «ЗЕНЧА»: Для нас ПЛН — не просто медиаресурс, а партнер в развитии Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 3 Логотип ПЛН выложили из клубники Очень важно, чтобы в регионе было такое независимое СМИ, как ПЛН — Виталий Рахманов Гелена Самохвалова: ПЛН — это поток свежей информации для псковичей Детей героев СВО поднимут в небо на аэростате на празднике в честь 25-летия ПЛН Армен Мнацаканян: ПЛН — главный рупор Псковской области Взгляд с небес: аэронавт Максим Валуев о праздничном полёте в честь 25-летия ПЛН Объявлен призовой фонд конкурса креативно выложенных логотипов ПЛН ПЛН-25. Три кита успеха Из цветов, огурцов и спичек выложили логотип ПЛН. ФОТО Николай Романов: ПЛН — лучшая лакмусовая бумажка для чиновников ПЛН поднимет в небо аэростат в преддверии Дня города Пскова Гости праздника ПЛН в преддверии Дня города поднимутся в небо Ольга Евстигнеева: На ПЛН всегда можно узнать, что произошло в регионе В преддверии Дня города ПЛН подарит псковичам праздник в честь 25-летия издания Игорь Максимов: Я очень рад содружеству с ПЛН Логотип ПЛН выложили из улиток, лисичек и пенсии. ФОТО Игорь Савицкий: ПЛН – большие сторонники свободы слова Михаил Иванов: ПЛН не навязывает свое мнение Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 2 Иван Белугин: ПЛН не теряет свою идентичность Победителей трех конкурсов к 25-летию издания наградили в пресс-центре ПЛН Владимир Никитин: ПЛН — серьезная организация, держащая руку на пульсе Первые работы поступили на конкурс креативно выложенного логотипа ПЛН. ФОТО Наталья Юрченко: Команде ПЛН желаю меткого слова, добра и любви читателей Алеся Михачева: Я каждый день читаю ПЛН Определен победитель в конкурсе лучшего фото с праздника к 25-летию ПЛН «Все лучшее — детям!» Алексей Наумец: У Псковской Ленты Новостей огромный авторитет Объявлены победители конкурса слоганов к 25-летию Псковской Ленты Новостей Виктор Остренко: ПЛН является флагманом в сфере информационной политики Стартует конкурс на лучший креативный выложенный логотип ПЛН Объявлены победители фотоконкурса «Я читаю ПЛН» Денис Кузнецов: ПЛН — один из самых интересных новостных источников Псковской области Александр Седунов: На ПЛН всегда узнаешь о новом, важном и интересном Камера «Ростелекома» зафиксировала более двух тысяч улыбок на детском празднике к 25-летию ПЛН Борис Елкин: Приятно, что ПЛН включилась в празднование Дня защиты детей  Илианна Петрова: ПЛН — неотъемлемая часть культурно-информационной жизни региона Праздник ПЛН: «Все лучшее — детям!». ВИДЕО Радость в каждом взгляде: состоялся праздник детства к 25-летию ПЛН Более пяти тысяч человек посетили праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Финальный флешмоб состоялся на детском празднике в Пскове Сладкие призы от Прасковьи Молочковой раздали на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове Суперпризы разыграли на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН В игру «Зеленое / Красное» играют юные псковичи на празднике в Пскове Сертификаты от партнёров детского праздника разыграли в Пскове Ценные призы разыгрывают на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Аквагрим работает на псковском празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Настольную игру по цифровой безопасности проводит «Ростелеком» на празднике «Все лучшее — детям!» Концертная программа стартовала на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН «Главное - порадовать детей»: подарки дарят юным псковичам на празднике к 25-летию ПЛН Стартует праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Робопса заметили на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН. ВИДЕО Дрессированные собаки устроили веселое представление на детском празднике в Пскове Игровую лекцию по гигиене полости рта проводят псковичам на празднике «Все лучшее — детям!» Студотряды проводят мастер-классы по народным играм на детском празднике в Пскове За происходящим на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове можно наблюдать онлайн Дмитрий Мельников: У многих псковичей утро начинается с просмотра ПЛН Улыбнись — и получи подарок: «Ростелеком» запустит трансляцию детского праздника в Пскове «Ростелеком» предложит сыграть в игру «Безопасный интернет» на детском празднике в Пскове Умные часы подарит ПЛН автору лучшего фото с праздника «Все лучшее — детям!» Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 1 Псковская Лента Новостей умеет показать события с интересного ракурса — Борис Елкин Опубликована программа праздника «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Клиника «Псковдент» разыграет сертификаты на свои услуги на детском празднике 31 мая Стоматологи научат гостей детского праздника в Пскове правильно чистить зубы Секретами сохранения здоровья зубов с детства поделились псковские стоматологи Интерактивная площадка от клиники «Псковдент» будет работать на детском празднике 31 мая Коллекция фотографий на конкурс к 25-летию ПЛН продолжает пополнятся Антон Мороз: Максимальная открытость – основной принцип успеха ПЛН «Правда — лицо новостей»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН Конкурс на лучшее фото с праздника «Все лучшее — детям!» запустит ПЛН 31 мая Марина Гаращенко: ПЛН существует 25 лет, значит, она интересна Студотряды устроят мастер-классы народных игр на детском празднике в Пскове 31 мая ПЛН-25. Вверх! Окунутся в виртуальную реальность смогут псковичи на детском празднике 31 мая Шоу дрессированных собак покажут на детском празднике в Пскове 31 мая Фигурки из вселенной Roblox смогут создать псковичи на детском празднике 31 мая Сертификат на услуги центра «Здоровый ребенок» разыграют на детском празднике в Пскове Полезные подарки получат гости детского праздника в Пскове 31 мая Александр Борисов: Все, что происходит в Псковской области, освещается на ПЛН Ульяна Михайлова: Я с большим удовольствием сотрудничаю с ПЛН Ароматным кофе угостят гостей праздника в парке Строителей в Пскове 31 мая Ирина Кухи: 25 лет ПЛН — это большой срок Псковичи продолжают присылать фотографии на конкурс к 25-летию ПЛН Победитель конкурса слоганов к 25-летию ПЛН отправится на базу отдыха Праздник «Все лучшее — детям!» пройдет в Пскове 31 мая Кто придумал ПЛН? Владимир Папорт: ПЛН — одно из основных средств доведения информации до псковичей Победитель фотоконкурса «Я читаю ПЛН» получит велосипед «Всегда на новость впереди»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН Наталья Федорова: ПЛН преподносит информацию быстро, качественно и достоверно Алексей Овчинников: Журналистика — тяжёлый хлеб, но если прикипел, начинаешь любить Многодетная семья Егоровых участвует в фотоконкурсе «Я читаю ПЛН» Анна Дмитриева: В каждой работе есть место подвигу, но ПЛН находится на самом острие Рахиба Сулейманова: ПЛН всегда держит руку на пульсе Анна Тарасенко: ПЛН сделала себя сама в непростой период истории страны «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы. ВИДЕО «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы Игорь Сопов: ПЛН — это высокие стандарты работы, профессиональность журналистов и достоверность информации «ПЛН в лицах»: Экономический обозреватель Алексей Овчинников. ВИДЕО Экономический обозреватель ПЛН Алексей Овчинников станет героем программы «ПЛН в лицах» «Простое, любимое и настоящее»: продолжается конкурс слоганов к 25-летию ПЛН ПЛН-25. Миллениум Татьяна Пасман: Псковская Лента Новостей готова конструктивно работать с оппозицией Денис Бахтин: Шел, упал — очнулся в редакции ПЛН Археолог Александр Михайлов: ПЛН много внимания уделяет вопросам сохранения культурного наследия «ПЛН в лицах»: Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин. ВИДЕО Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин станет героем программы «ПЛН в лицах» Псковская Лента Новостей объявляет о старте грандиозного конкурса «Народный репортер» Анастасия Повторейко: ПЛН — сплоченная команда Игорь Дитрих: На ПЛН всегда отражена актуальная проблематика региона и страны «История нашей жизни»: продолжают поступать слоганы на конкурс к 25-летию ПЛН Станислав Стармолотов: Работая в других регионах, я именно на ПЛН узнавал, чем живет родина Александр Ножка: Утром я в первую очередь смотрю, что написали в ПЛН Владислав Туманов: ПЛН доказала свое право быть лидером Школьники из Писковичей попробовали себя в роли радиоведущих на экскурсии в ПЛН Премьера программы «ПЛН в лицах»: главный редактор Александр Савенко. ВИДЕО Серия программ «ПЛН в лицах» стартует на волнах «ПЛН FM» Главврач противотуберкулезного диспансера: ПЛН на первом месте Объективность повышает статус ПЛН — Геннадий Бубнов Андрей Михайлов: Псковская Лента Новостей — это «живчик» в информационном поле Александр Савенко о феномене ПЛН, интервью без компромиссов и постоянстве Артур Гайдук: ПЛН — одно из немногих СМИ, с которым мы сотрудничаем Александр Хлопков: Благодаря ПЛН псковичи шире видят картину жизни Экскурсию для учеников лицея №21 провели в медиахолдинге «Гражданская пресса» Ученики КофеШколы посетили медиахолдинг «Гражданская пресса» Продолжают поступать фотографии на конкурс «Я читаю ПЛН» Александр Серавин: Редко в регионах есть такие СМИ, как ПЛН Псковская Лента Новостей запускает конкурс слоганов в честь 25-летия Сергей Лаврухин: Населению важно получать информацию из первых уст Директор СК «Развитие» Богдан Васильев: Мое утро начинается с просмотра ПЛН ПЛН вызывает порыв, желание погрузиться в материал – Алексей Севастьянов Любовь Трифонова: ПЛН — одно из самых мощных СМИ Псковской области Вместе мы сделаем больше — Светлана Мельникова о 25-летии ПЛН Фотоконкурс «Я читаю ПЛН» собирает первых участников Александр Котов: ПЛН — одно из ведущих средств массовой информации региона Павел Талебин: 25 лет ПЛН — это серьезный срок, который непосредственно влияет на качество «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: К 25-летию ПЛН… Марина Кулакова: Археологический центр плотно сотрудничает с ПЛН Стартует фотоконкурс «Я читаю ПЛН» ПЛН-25. Год ярких событий и подарков читателям «Прессинг»: ПЛН — 25, секреты выживаемости и рецепт успеха. ВИДЕО Тала Нещадимова: Сотрудники ПЛН выполняют свою работу грамотно и профессионально ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова
11.08.2025, 12:210 «Постскриптум»: Как пройдет встреча на Аляске и стоит ли опасаться резкого ослабления рубля? 11.08.2025, 12:200 Два псковича заманивали мужчин на СВО и похищали их выплаты 11.08.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Железные люди» с главой Федерации силового экстрима Псковской области 11.08.2025, 11:580 Гадюку заметили возле гаражей на улице Звездной в Пскове
11.08.2025, 11:530 Opel Movano сгорел на улице Матвея Кузьмина в Великих Луках 11.08.2025, 11:500 В этом году в Псковской области впервые сможет проголосовать 4 391 молодой избиратель 11.08.2025, 11:470 Из-за подтопления домов в Порхове перекопают улицу Пионерскую 11.08.2025, 11:420 Кровля и фасад горели в двухэтажном доме в Пскове
11.08.2025, 11:350 Себежанин вышел в финал телепроекта «Перепой звезду» на Первом канале 11.08.2025, 11:230 «ГорДозор»: Псковские памятники 11.08.2025, 11:200 Т1 стал лидером ИТ-индустрии России по версии RAEX 11.08.2025, 11:170 Росгвардейцы задержали в Пскове подозреваемого в краже материальных ценностей
11.08.2025, 11:130 День в истории ПЛН. 11 августа 11.08.2025, 10:590 Псковская область вошла в топ-5 рейтинга по снижению количества ДТП с пострадавшими 11.08.2025, 10:510 Старинную цепочку нашли археологи в Новосокольническом районе 11.08.2025, 10:470 Президент Федерации силового экстрима Псковской области Антон Ковалев станет гостем программы «Железные люди»
11.08.2025, 10:420 «Молочный хуторок» в Печорском районе. ФОТОРЕПОРТАЖ 11.08.2025, 10:330 Музеи-усадьбы Мусоргского и Ковалевской в Псковской области закрыты на выходной 11.08.2025, 10:250 В российских ведомствах назначили кураторов по развитию качества госуслуг 11.08.2025, 10:120 Больше половины строителей уверены, что престиж их профессии заметно вырос за последние 10 лет
11.08.2025, 10:000 «Двери в осень»: псковичек приглашают на женскую банную церемонию в «Гельдт» 11.08.2025, 09:520 Выпавшая из окна на улице Юбилейной в Пскове девушка находится в тяжелом состоянии 11.08.2025, 09:430 Минпросвещения назвало продолжительность нового учебного года 11.08.2025, 09:300 С 1 сентября дачникам запретят коммерческую деятельность на участках
11.08.2025, 09:150 В Госдуму внесут проект об увеличении отпуска для предпенсионеров 11.08.2025, 09:000 Юрист раскрыла, какие доплаты положены за переработку 11.08.2025, 08:400 ФСБ просит родственников пожилых россиян защитить их от вовлечения в терроризм 11.08.2025, 08:200 ДНК-оригами позволит выявлять вирусы с помощью обычного телефона
11.08.2025, 07:560 Число регионов России с двузначной инфляцией снизилось вдвое 11.08.2025, 07:300 Рождество святителя Николая Чудотворца празднуют православные 11.08.2025, 07:000 День белого гриба отмечают 11 августа 10.08.2025, 22:000 Бренд-шеф рассказал, как выбрать вкусный и спелый арбуз
10.08.2025, 21:430 Кинолог напомнил об обязанности владельца убирать за собакой на прогулке 10.08.2025, 21:200 Дожди и грозы прогнозируют на территории Псковской области 11 августа 10.08.2025, 21:000 Юрист рассказала, что нужно сделать при смене фамилии 10.08.2025, 20:420 Кандидаты приглашаются на службу в псковскую отдельную роту охраны и конвоирования
10.08.2025, 20:202 В Госдуме назвали средний размер пенсии в России 10.08.2025, 20:000 Роспотребнадзор назвал болезни, которые кошки могут передать человеку 10.08.2025, 19:400 Пропавшего год назад псковича со шрамом над глазом продолжает искать полиция 10.08.2025, 19:210 Назван способ получить максимальную пенсию после увольнения
10.08.2025, 18:550 Россиянка Слисева стала победительницей Всемирных игр в плавании 10.08.2025, 18:330 Песни Победы прозвучали в парке Пскова в исполнении юных музыкантов. ФОТО 10.08.2025, 18:070 Родители смогут бесплатно сопровождать детей в санаторий 10.08.2025, 17:452 В Москве представили похищенные фашистами иконы из собрания Псковского музея
10.08.2025, 17:250 Кинолог указал на грубые ошибки в воспитании маленьких собак 10.08.2025, 16:591 Публичный конфликт разгорелся в руководстве псковской писательской организации 10.08.2025, 16:440 В МВД заявили о способе мошенничества при помощи QR-кодов 10.08.2025, 16:230 В работе Telegram произошел технический сбой
10.08.2025, 16:030 В Великих Луках прошла Всероссийская акция МВД России «Зарядка со стражем порядка» 10.08.2025, 15:400 Исследование показало, на что копят деньги россияне 10.08.2025, 15:200 Росреестр назвал самый молодой город в России 10.08.2025, 14:590 Захоронение непогребенных останков воинов прошло в деревне Поздноево. ФОТО
10.08.2025, 14:230 Музыкально-литературный подарок Пушкинскому заповеднику приготовил пермский молодёжный клуб 10.08.2025, 14:010 Работавшие в такси машины продаются в среднем на 21% дешевле 10.08.2025, 13:380 Умер режиссер Юрий Бутусов 10.08.2025, 13:200 Ливни ожидаются на юге и востоке Псковской области
10.08.2025, 13:000 Россиянам посоветовали делать скриншоты переписок с гадалками 10.08.2025, 12:401 Юрист рассказала, нужно ли менять паспорт при изменениях во внешности 10.08.2025, 12:150 Девушка выпала из окна на улице Юбилейной в Пскове 10.08.2025, 11:581 Борис Елкин:  Каждый день строители пишут свежую страницу в историю нашего города
10.08.2025, 11:410 На Земле завершилась магнитная буря 10.08.2025, 11:230 Александр Котов: Строитель – профессия, в основе которой лежит созидание и прогресс 10.08.2025, 11:010 Миронов предложил ограничить наценку на 25 основных продуктов 10.08.2025, 10:400 Несколько рекордов установили на мультиспортивном фестивале в Пскове. ФОТО
10.08.2025, 10:170 Потомки бойца, погибшего при разминировании могилы Пушкина, посетили «Михайловское» 10.08.2025, 09:530 Автомобиль врезался в ворота колокольни Церкви Михаила и Гавриила Архангелов в Пскове. ВИДЕО 10.08.2025, 09:400 Россиянам напомнили о праве жильцов на преимущество для парковки во дворе 10.08.2025, 09:223 В Госдуме предложили увеличить штрафы за шумные авто
10.08.2025, 09:000 День строителя отмечают 10 августа 09.08.2025, 22:290 ФК «Псков» потерпел очередное поражение в первенстве Северо-Запада 09.08.2025, 22:000 Сезон полярных сияний открыли псковские астрофотографы 09.08.2025, 21:300 Почему ИИ не может навредить психике человека, рассказал психиатр 
09.08.2025, 21:050 Медаль «50 лет совместной жизни» получила семья Васильевых на празднике Торошинской волости Псковского района 09.08.2025, 20:400 Жители Пушкиногорского района отметили День физкультурника. ФОТО 09.08.2025, 20:180 Новоржевской деревне Выбор исполнилось 594 года со дня основания 09.08.2025, 19:500 Фестиваль «Александрова дорога» прошел в Самолве
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru