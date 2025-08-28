Общество

Руководство «Гражданской прессы» наградили благодарностями комитета Госдумы

Руководство «Гражданской прессы» наградили благодарностями комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Награды вручил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в рамках торжественного вечера в «Квартале Мейера» 29 августа, передает корреспондент ПЛН.

Благодарность объявили директору ООО «Гражданская пресса» Максиму Косикову за весомый личный вклад в развитие информационного пространства и средств массовой информации Псковской области, высокий профессионализм и в связи с 25-летием Псковской Ленты Новостей.

Также награду вручили всему коллективу «Гражданской прессы» за значительный вклад в развитие информационного пространства Псковской области, высокий профессионализм, объективное и качественное освещение общественно значимых событий в связи с 25-летием со дня основания ПЛН.

Помимо этого, наградили главного редактора ПЛН Александра Савенко, заместителя директора ООО «Гражданская пресса» Олега Добрынина, заместителя директора ООО «Рекламное агентство "Бумеранг"» Марину Кулешову и специального корреспондента радио ПЛН FM Любовь Кузнецову.

Также в рамках торжественного вечера благодарность Псковского областного Собрания вручили выпускающему редактору ПЛН Ксении Ивановой.

Напомним, праздничный вечер в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей стартовал сегодня, 29 августа, в зале событий и торжеств «18||88» в «Квартале Мейера» города Пскова.

Смотрите также Стартовал торжественный вечер в честь 25-летия ПЛН

Особым украшением вечера станет концерт петербургского коллектива — джазового квинтета Софьи Шустровой.

Ранее в рамках 25-летия Псковской Ленты Новостей состоялся детский праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, а также накануне Дня города ПЛН подарила жителям областного центра яркое мероприятие с поднятием в небо аэростата в парке Строителей.