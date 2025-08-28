Общество

Торжественный вечер в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 29 августа в зале событий и торжеств «18ll88» в «Квартале Мейера» в Пскове состоялся торжественный вечер в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей.

Событие проходило в формате медиабрифинга, собравшего руководителей органов государственной власти и местного самоуправления, лидеров политических партий, депутатов, представителей регионального бизнеса, общественных организаций, деятелей культуры и спорта. Приглашенные музыканты — джазовый квинтет Софьи Шустровой из Санкт-Петербурга — добавили вечеру особую атмосферу.

Подробнее о праздничном приеме — в фоторепортаже Анны Тягуновой и Константина Красильникова.