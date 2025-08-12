Псковcкая обл.
Общество

День в истории ПЛН. 12 августа

12.08.2025 11:42|ПсковКомментариев: 0

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому редакция запустила рубрику «В этот день на ПЛН». Сегодня мы подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 12 августа в разные годы.

 

2006 год. Митинг запрещенной организации в центре Пскова

Освещение политической жизни области и страны - это одно из ключевых направлений деятельности Псковской Ленты Новостей. Аналитические статьи, эфиры с представителями политических партий, авторская программа главного редактора Александра Савенко «Гонки по вертикали», «Рейтингомер», круглые столы - это лишь малая часть всех политических материалов, выходящих на ресурсах ПЛН и отличающих ее от других СМИ региона. Псковская Лента Новостей с самого зарождения освещала события не только правящих партий, но и оппозиции, давая возможность своим читателям видеть полную картину жизни. Так, 12 августа 2006 года на ПЛН вышел материал о митинге сторонников несуществующей национал-большевистской партии* (19 апреля 2007 года Мосгорсуд признал НБП экстремистской организацией и запретил её деятельность на территории РФ). 

Примерно десять человек в черных рубашках с повязками и флагами, содержащими символику НБП*, встали у памятника Ленину и выкрикивали лозунги: «Россия без Путина», «Свободу НБП*».

Формально митинг проходил в поддержку политических заключенных. В противовес НБП* свой митинг провел ряд псковских молодежных организаций. Активисты «Первого рубежа» и «Молодой гвардии» в числе нескольких десятков человек раздавали прохожим листовки, предупреждающие об опасности, которую создают для страны национал-большевистские идеи.

Причем, как до этого и сообщала ПЛН, митинг был разрешен администрацией города Пскова. Администрация, ссылалась на то, что разрешила проводить митинг так называемой «группе граждан», не имеющих никакого отношения к НБП*, обвинила ПЛН в предвзятости при предоставлении информации. 

Митинг прошел без эксцессов. Беспорядков зафиксировано не было.

2008 год. Первое творческое объединение получило лицензию на проведение тура конкурса «Мисс Россия 2008» в Пскове

12 августа 2008 года состоялось, не побоимся этого слова, легендарное событие в области культурно-развлекательной жизни Псковской области - Первое творческое объединение (ООО «Первый клуб») получило лицензию на эксклюзивное проведение регионального тура национального конкурса «Мисс Россия 2008». Тогда об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор Первого творческого объединения, генеральный продюсер и постановщик шоу Николай Королев, с которым редакция и по сей день держит неразрывную связь.

«Все другие конкурсы красоты под маркой "Мисс Псков" являются фиктивными», - подчеркнул он.

Региональный тур конкурса при поддержке управления культуры администрации города Пскова был назначен на последние числа октября в Великих Луках, а финал проходил в клубе «R-16» в Пскове 14 ноября, сообщал Николай Королев. «Победительница конкурса отправится в Москву отстаивать честь Пскова в первичном кастинге. Если повезет, она может выйти в финал национального конкурса, который будет транслироваться по центральным каналам», - отмечал генеральный продюсер.

Позднее стало известно, что обладательницей высокого титула «Мисс Псков - 2008» стала 19-летняя Виктория Ларионова. 

Отметим, что конкурсы «Мисс и миссис Псков», «Мисс и миссис Великие Луки» проходят в области до сих пор и имеют огромную популярность среди региональных красоток. 

2010 год. Азартные игры в Новоржеве

Псковская Лента Новостей на протяжении 25 лет интересуется криминальной ситуацией в регионе. Общается с правоохранительными органами и узнает подробности резонансных ДТП, уголовных дел и судебных разбирательств.

12 августа 2010 года ПЛН стало известно об обнаружении игрового зала в новоржевском интернет-кафе. Тогда прокуратура Новоржевского района совместно с ОВД по Новоржевскому району проверила соблюдение закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

В интернет-кафе, расположенном по улице Германа, под видом интернет-игр неустановленные лица организовали и осуществляли деятельность по проведению азартных игр. В ходе проверки изъяли три компьютера.

2011 год. Молодые псковские футболисты крупно победили северодвинцев

12 августа 2011 года стало днем громкой победы молодежной команды футбольного клуба «Псков-747». На своем поле псковичи обыграли «Северодвинск» в матче первенства Северо-Западного региона. Игра прошла со счетом 4:1.

Как сообщал корреспондент Псковской Ленты Новостей, счет на 3-й минуте открыл Сергей Канаш. В середине второго тайма гости отыгрались (Александр Пилия), однако после удаления за нецензурную брань в адрес судьи игрока «Северодвинска» Никиты Сушко псковичи, получившие численное преимущество, смогли забить соперникам 3 гола. Отличились Антон Пфенинг, Артем Силин и Алексей Семенов.

После этой победы «Псков-747-М» переместился на 6-ю строчку в турнирной таблице.

2015 год. Зараженный кабан

Появление в Псковской области зараженного африканской чумой свиней кабана может быть связано с напряженной эпизоотической ситуацией в Латвии и Эстонии, такой материал появился на Псковской Ленте Новостей ровно 10 лет назад. 

В Красногородском районе был обнаружен дикий кабан, зараженный африканской чумой свиней. Случаев АЧС у домашних свиней в том году в регионе не было выявлено.

Тогда заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям Алексей Ильченко заявлял, что напряженная эпизоотическая ситуация, связанная с распространением АЧС, сложилась на территории сопредельных государств Литвы, Эстонии, Польши, Украины, Латвии. По данным на конец июля, в Литве зафиксировано 104 случая АЧС, в Эстонии — более 120, Латвии — более 400. Кроме того, в 2015 году вспышки вируса фиксировались в Саратовской, Брянской, Курской, Владимирской и других областях. 

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе. 

*экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
