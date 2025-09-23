Псковcкая обл.
Общество

День в истории ПЛН. 24 сентября

24.09.2025 17:38|ПсковКомментариев: 0

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 24 сентября в разные годы.

 

2002 год. Новым председателем комитета по СМИ администрации Псковской области станет Александр Сотник

В 2002 году появилась новость о том, что новым председателем комитета по СМИ и связям с общественностью администрации Псковской области станет Александр Сотник. В тот день, 24 сентября, пресс-секретарь губернатора Псковской области Варвара Пааль в интервью ПЛН не подтвердила, но и не опровергла данную информацию, заявив, что «комитет по СМИ находится в стадии реорганизации».

В конечно итоге Александр Сотник официально вступил в должность в 2002 году и проработал по декабрь 2004 года. В 2005 году он баллотировался кандидатом в Собрание депутатов сельского поселения Ядровской волости Псковского района по 7-му одномандатному округу. 

Александр Сотник является бывшим начальником штаба 76-й дивизии ВДВ, экс-заместителем директора гипермаркета «Империал», в 2016 году участвовавший в выборах депутатов Псковского областного Собрания в рядах партии «Справедливая Россия».

2004 год. Госдума намерена запретить пить пиво в общественных местах

В нулевых шла активная борьба с алкоголем. В 2004 году комитет по экономической политике и предпринимательству Госдумы одобрил поправки ко второму чтению законопроекта «Об ограничении розничной продажи и потребления в общественных местах пива и напитков, изготавливаемых на его основе». Депутаты предложили запретить потребление пива во всех местах, специально для этого не оборудованных. Иными словами, после принятия закона пить пиво можно только в барах, кафе и ресторанах.

Согласно одобренным поправкам, «не допускается потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе, на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортных средствах общего пользования, в других общественных местах, за исключением мест торговли и общественного питания, где разрешена продажа пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в розлив». Первое чтение законопроекта прошло 9 июля. Тогда депутаты одобрили запрет на продажу пива несовершеннолетним, а также в детских, образовательных, лечебно-профилактических учреждениях и на прилегающих к ним территориях.

Тогда депутаты решили, что распитие пива в неустановленном месте будет караться штрафом в 1 МРОТ (100 рублей).

Интересно, что слабоалкогольные коктейли в те времена в список запрещенных к употреблению на улице не попали. 

Напомним, что на текущий момент в Пскове, как и на всей территории России, действует федеральный запрет на распитие алкоголя в общественных местах, который установлен статьей 20.20 КоАП РФ и статьей 16 федерального закона № 171-ФЗ. Этот запрет распространяется на алкогольные напитки любой крепости и действует в парках, дворах, на детских и спортивных площадках, в общественном транспорте, на вокзалах, рынках и в других местах. 

2008 год. Псковские антимонопольщики раскрыли сговор трех топливных компаний

Фиксировать рост цен на бензин продолжает Росстат : Псковская Лента Новостей / ПЛН

Псковские антимонопольщики раскрыли сговор трех топливных компаний. 23 сентября комиссия Псковского УФАС признала ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ООО «Псковская топливная компания» и ООО «Псковнефтепродукт» нарушившими статью 11 ФЗ «О защите конкуренции». Статья 11 ФЗ «О защите конкуренции» запрещает соглашения между хозяйствующими субъектами или согласованные действия, которые приводят или могут привести к установлению или поддержанию цен. Псковское УФАС России установило факт согласованных действий на рынке нефтепродуктов.

В ходе рассмотрения дела Псковское УФАС России установило, что данные компании при осуществлении розничной реализации нефтепродуктов, в частности, автомобильных бензинов АИ-76, АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива, в июне-июле 2008 года одновременно установили и поддерживали одинаковый уровень цен на автозаправочных станциях города Острова.

Рассмотрев дело, Псковское УФАС России предписало ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ООО «Псковская топливная компания» и ООО «Псковнефтепродукт» прекратить согласованные действия, направленные на установление и поддержание розничных цен на бензин и дизельное топливо на АЗС города Острова. 

Материалы планировалось передать уполномоченному лицу Псковского УФАС для рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела по статье 14.32 КоАП, предусматривающей административную ответственность за согласованные действия в виде штрафа в размере от 1% до 15% от суммы выручки правонарушителя от реализации автомобильных бензинов и дизельного топлива.    

2015 год. Взрыв бытового газа произошел в частном доме в Загородном переулке в Пскове

Десять лет назад 24 сентября оперативному дежурному ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Псковской области» поступила информация о взрыве газового баллона в частном жилом доме №35 в Загородном переулке Пскова.

К месту происшествия были незамедлительно направлены два караула пожарно-спасательной части №3 города Пскова в составе шести человек на двух единицах техники и дежурная группа поисково-спасательного отряда Пскова, а также бригада скорой медицинской помощи.

По прибытии на место выяснилось, что в результате взрыва бытового газа произошло частичное обрушение частного деревянного дома; незначительное горение было локализовано в 09.42 и ликвидировано в 09.50. 

В результате происшествия пострадал один человек, который с термическими ожогами рук и ног был доставлен в Псковскую областную больницу. Из второй части дома эвакуированы дети двух и семи лет, а также их мама.

Позднее стало известно, что жильцов расселили в резервный жилой фонд.

2021 год. Вандалы разгромили Финский парк в Пскове. ФОТО

В ночь на 24 сентября вандалы разгромили Финский парк в Пскове. Акт вандализма повлек за собой: перевернутые скамейки и теннисный стол, разбитые и перевернутые урны, сломанные детские качели. Вскоре после обнародования случившегося городская полиция стала искать виновников.

 

Позднее губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проработать вопрос установки видеонаблюдения в общественных местах, наиболее подверженных актам вандализма. В конечном итоге администрация города устранила последствия ночного инцидента. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители, используя, в частности, и современные технические средства, 2 октября сумели оперативно отыскать виновных. В администрации отметили, что раскрытию правонарушения помогло и то, что на территории города разворачивается аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».

Спустя 2 дня после задержания УМВД России по Псковской области опубликовало видеозапись с признанием двух молодых людей в вандализме, совершенном в Финском парке Пскова. Псковичи рассказали на видеокамеру о своих незаконных действиях. «Ради веселья», - именно так они прокомментировали свои действия.

По их словам, они находились в парке 40 минут и понимали, что причиняли ущерб имуществу Пскова. Молодые люди добавили, что раскаиваются в совершенном правонарушении, и готовы принести извинения администрации Пскова как собственнику имущества.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 12 октября встретился со специалистами уголовного розыска УМВД России по городу Пскову, которым удалось оперативно раскрыть резонансное правонарушение в Финском парке. 

За высокий профессионализм и инициативу, проявленные при исполнении служебного долга, губернатор вручил правоохранителям благодарственные письма администрации Псковской области и ведомственный подарок.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе. 

Лента новостей
