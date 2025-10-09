Общество

День в истории ПЛН. 10 октября

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 10 октября в разные годы.

2002 год. Псковские коммунисты собираются отстаивать конституционное право на референдум на вечевом собрании

10 октября в Пскове региональное отделение Народно-патриотического Союза России провело вечевое собрание в знак протеста на принятый Госдумой закон о запрете референдумов за год до думских или президентских выборов. Как сообщали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Псковском обкоме КПРФ, мероприятие в Пскове проводится в рамках всероссийской акции. Кроме собственно вечевого собрания, в Пскове состоится пикет у памятника Кирову, и пройдут митинги в микрорайонах города.

В листовке, распространяемой коммунистами, говорится о том, что «власть боится требований народа». Призывая граждан к участию в акции протеста, КПРФ хочет «заставить народоненавистников отменить неконституционный закон». Под народоненавистниками, очевидно, понимаются «лоснящееся правительство» и «лакированный президент».

Напомним, что коммунистическая партия инициировала скорейшее проведение референдума по четырем вопросам. Они касались запрета на куплю-продажу земли, предельного размера оплаты коммунальных услуг (10% - от дохода семьи), требования о соответствии минимальной зарплаты прожиточному минимуму, а также необходимости государственной собственности на естественные монополии и природные ресурсы.

2005 год. Губернатор Михаил Кузнецов провел рабочую встречу с главными врачами районных больниц

10 октября губернатор Михаил Кузнецов провел совещание с руководителями муниципальных лечебно-профилактических учреждений. Основной темой встречи стала планируемая реструктуризация региональной системы здравоохранения.

Как сообщала пресс-служба областной администрации, в разговоре также приняли участие заместитель губернатора Юрий Демьяненко, председатель государственного комитета по здравоохранению и фармации области Вячеслав Шипаев, главный врач Псковской областной больницы Виктор Антонов.

Открывая встречу, Вячеслав Шипаев ознакомил собравшихся с выводами рабочей комиссии госкомитета области по здравоохранению и фармации и Фонда обязательного медицинского страхования о состоянии дел в областной системе здравоохранения и планами по ее реструктуризации. Специалисты отмечают, что большинство муниципальных учреждений здравоохранения маломощны, ряд лечебных учреждений на сегодняшний день не могут оказать квалифицированную помощь по хирургии, родовспоможению, инфекционным болезням в связи с недостатком кадрового и материально-технического обеспечения.

В области очень сложная кадровая ситуация, на 1 января 2005 года отмечена 361 вакантная должность врачей, из них 264 – на этапе первичной медико-санитарной помощи. Дефицит врачебных кадров в муниципальном звене здравоохранения составляет 50%. Неудовлетворительную работу хирургической койки, низкую оперативную активность, слабую материально-техническую базу, дефицит кадров комиссия отметила в Палкинском, Красногородском, Усвятском районах.

Выход из сложившейся ситуации специалисты видят в создании межрайонных отделений хирургического, инфекционного и родильного профиля. Это позволит более эффективно использовать имеющиеся кадровые, диагностические и другие ресурсы, совершенствовать организацию медицинской помощи и лекарственного обеспечения, определять государственные гарантии бесплатной медицинской помощи в пределах имеющихся финансовых средств.

2006 год. В Пскове перезахоронили останки воинов и мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны

10 октября в Пскове был проведен торжественно-траурный церемониал перезахоронения останков воинов и мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны в концентрационном лагере на территории военного городка, обнаруженных на месте раскопа котлована и траншеи при производстве строительных работ. Об этом в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщал директор центра внешкольной работы «Патриот» Анатолий Мультах.

В митинге приняли участие руководители областной и городской администраций, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники, воины Псковского гарнизона (104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии), представители Русской православной церкви, учащиеся школ города, представители предприятий и организаций, представители псковского областного поискового отряда «След Пантеры» и клуба «Патриот».

На месте проведения церемонии у двадцати гробов был установлен почетный караул из 16 воспитанников центра «Патриот». Как пояснил Анатолий Мультах, эти ребята, представители разных школ, от 6 до 9 класса, входят в отряд почетного караула.

«Мы попросили представителей воинских частей помочь нам со снаряжением. Нам дали 16 касок и 16 плащ-палаток, так что ребята символизировали на сегодняшнем церемониале связь поколений», - рассказал Анатолий Мультах.

По окончании митинга воины 104-го полка опустили в могилу гробы с останками погибших воинов и мирных жителей. После церемонии погребения прозвучал троекратный салют, и состоялось возложение цветов. Перезахоронение было организовано на военном кладбище в Песках.

Как сообщает ГУО «Государственный архив Псковской области», в июле 1941 года немецко-фашистскими оккупантами был организован лагерь военнопленных в местечке Пески в полутора километрах от станций Псков-1 и Псков-2:

«Площадь размером 600 на 800 метров была обнесена двумя рядами колючей проволоки. Пленные размещались в дощатых бараках. В 1942 году немцы сожгли целый барак с людьми, заболевшими тифом. Лагерь был расформирован по одним сведениям в конце 1943 года, по другим - в начале 1944 года. Большая часть советских военнопленных похоронена на территории лагеря. На территории лагеря были обнаружены ямы-могилы: две ямы размером 7х12x5 метров каждая и семь ям размером 6х30х5 метров. Комиссия пришла к выводу, что на территории лагеря уничтожено не менее 50 тысяч пленных, из них не менее 6 тысяч человек были расстреляны и не менее 40 тысяч погибли от голода и холода. Место массовых расстрелов представляло собой песчаный холм, высотой около 2 метров, на одной стороне которого обнаружено большое количество автоматных и винтовочных пуль».

2007 год. В Псковской области растет рождаемость

За 9 месяцев 2007 года в Псковской области родились 5 166 детей, что на 312 больше, чем за аналогичный период прошлого года (4 854). Об этом Псковской Ленте Новостей рассказывал первый заместитель начальника главного государственного управления юстиции Псковской области Юрий Ковязин.

По его словам, за означенный период умерло 11 062 человека (на 1 778 меньше, чем за аналогичный период прошлого года). Кроме того, на территории области было зарегистрировано 4 319 браков (на 221 больше АППГ) и 2 244 разводов (на 168 больше, чем за АППГ).

Так, только в Пскове был зарегистрирован 1 651 брак и 745 разводов. Родилось детей за полгода 2007 года в Пскове - 1 884, а умерло 2 295 человек. В Великих Луках за это время было рождено 874 ребенка, умерло 1 320 человек. Кроме того, был зарегистрирован 781 брак и 361 развод.

2017 год. В Псковскую область едут эксперты, которые определят объем поддержки от Минсельхоза в связи с гибелью урожая из-за ливней

В Псковскую область едут эксперты, которые определят объем поддержки региона от Минсельхоза в связи с гибелью урожая в результате сильных ливней. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом заявил губернатор Псковской области Андрей Турчак на заседании администрации 10 октября.

Информация прозвучала в ходе доклада начальника главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Николая Романова о внесении изменений в постановление администрации области «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве».

Вице-губернатор Максим Жаворонков поинтересовался, как решается вопрос компенсации убытков сельхозтоваропроизводителям, потерявшим свой урожай в результате ливней. Николай Романов не смог дать четкого ответа. Тогда на помощь ему пришел губернатор Андрей Турчак, отметив, что в ближайшее время в Псковскую область приедет комиссия экспертов от Минсельхоза, после их оценки будет понятна сумма, которую получит регион. «Ваша задача - построить работу с экспертами так, чтобы сумма была максимальной. От того, как вы это обоснуете, будет зависеть сумма поддержки», - подчеркнул глава региона, обращаясь к Николаю Романову.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе.