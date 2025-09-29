Общество

Джемал Малышев: 25 лет — это хорошее начало

Псковской Ленте Новостей исполнилось 25 лет, это хорошее начало, считает председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области Джемал Малышев.

Фото: УМВД России по Псковской области

«Двадцать пять - это хорошее, отличное начало. Возраст уже вполне серьезный, ответственный, когда вы уже все знаете, но еще все можете. Поэтому поздравляю вас, желаю вам творческих успехов, стараться не очень уж хорошо о себе думать, стараться каждый раз это подтверждать, потому что на старом багаже ехать, конечно, удобно, но не всегда конкурентно. Коллективу - успехов, здоровья и веры в себя», - сказал Джемал Малышев.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

