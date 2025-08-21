Общество

День в истории ПЛН. 27 августа

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 27 августа в разные годы.

2004 год. В Пскове пройдет первая ярмарка меда

28 августа 2004 года с 10.00 в Пскове на улице Пушкина начнет работу ярмарка меда. Организаторы мероприятия - городской комитет потребительского рынка и услуг и Псковское городское общество пчеловодов-любителей.

Как сообщили в комитете потребительского рынка и услуг, это будет первая ярмарка меда, проводимая в Пскове. В нем примут участие 20 псковских пчеловодов, кулинары, косметологи и апитерапевты, применяющие в своей практике мед.

Ярмарка меда со временем стала ежегодным событием. В 2025 году она проходила 8 августа в Детском парке. Здесь представил свою продукцию ряд пчеловодов из разных уголков Псковской области: Печорского, Пыталовского и других муниципальных округов и районов.

2009 год. Новый магазин самообслуживания открылся в Пскове

27 августа в городе Пскове на улице Юбилейной, 62 открылся новый продовольственный магазин самообслуживания.

На торжественном открытии присутствовали глава города Пскова Иван Цецерский, заместитель председателя комитета потребительского рынка и услуг администрации города Пскова Евгений Хохлов, директор магазина Василий Грунин и генеральный директор «Псковмясопром» Лариса Иванова.

В 2025 году торговые точки открываются и закрываются с такой скоростью, что отследить изменения по всему городу становится почти невозможно. Трудно представить, чтобы на открытие очередного продовольственного магазина в областном центре пришёл глава города.

Система самообслуживания зарекомендовала себя хорошо и проникла в систему вплоть до касс.

2014 год. Стали известны подробности двухчасовых переговоров Путина и Порошенко*

Россия и Украина договорились начать консультации по закрытию границы между пограничниками и руководителями генеральных штабов. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Святослава Цеголко. Сообщение появилось вскоре после окончания двусторонней встречи президентов Владимира Путина и Петра Порошенко* в Белоруссии.

Как сообщало РИА Новости, президент России по окончании встречи оценил переговоры как позитивные и заявил о том, что РФ и Украина считают важным возобновить диалог по газовой тематике. По словам Путина, также достигнута договоренность об оказании Россией гуманитарной помощи жителям восточной части Украины.

По информации РБК, Путин также заявил, что не обсуждал «предметно» с Порошенко* условия прекращения огня на Украине. «Мы не можем говорить между Киевом и Луганском. Это не наше дело. Мы можем только способствовать, чтобы создать обстановку доверия», - сказал российский президент.

Отметим, что встреча глав государств продолжалась около двух часов и завершилась ночью.

Меняются лишь имена и даты. Теперь весь мир также активно, как десять лет назад, следит за переговорами президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Примечательно, что тема осталась той же — урегулирование конфликта на Украине.

2020 год. Россия прошла пик проблем в экономике — Путин

Россия прошла пик проблем в экономике, заявил Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Я надеюсь, что мы постепенно начнем восстанавливаться. Думаю, в следующем году это восстановление будет обеспечено», - добавил президент.

По словам главы государства, экономика страны пережила пандемию лучше благодаря своевременным решениям правительства.

Увы, пандемия не закончилась в 2022 году, а позже ей на смену пришло другое потрясение — специальная военная операция, множество пакетов санкций и повышение ключевой ставки до рекордных процентов.

Примечательно, что ровно через год на Псковской Ленте Новостей вышли еще две новости, характеризующие ситуацию в экономическом секторе:

2021 год. Преступления нацистов в Псковской области признали геноцидом

Преступления нацистов в Псковской области признали геноцидом. Такое решение принял Псковский областной суд 27 августа 2021 года.

«В соответствии со статьями 195, 198, 263 и 268 Гражданско-процессуального кодекса РФ, суд решил установить факт, имеющий юридическое значение. Суд постановил признать известные и вновь выявленные факты зверств нацистов на территории Псковской и Великолукской областей военными преступлениями и преступлениями против человечества, как они определены Нюрнбергским процессом и подтверждены резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН», - выступил судья.

Также суд признал действия нацистов геноцидом, имеющим цель «отделаться от граждан СССР путем их уничтожения и изгнания за пределы страны».

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе.

*Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму