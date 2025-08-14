Общество

Андрей Козлов: ПЛН дает возможность увидеть уникальных людей и узнать их мнение

На Псковской Ленте Новостей можно увидеть уникальных людей и узнать их мнение по поводу различных вопросов. Такое мнение озвучил депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

«Хочу поздравить замечательную профессиональную команду ПЛН с юбилеем, 25-летием. Для меня ПЛН — это, прежде всего, источник объективной, оперативной, достоверной информации, что, наверное, в наше непростое время очень важно. Это, конечно же, различный контент, различные программы, где мы можем увидеть уникальных людей, услышать в прямом эфире их мнения, сравнить со своим, это, конечно, очень интересно. Поэтому желаю вашей замечательной и дружной команде дальнейшего развития, креатива и дальнейшего процветания», – сказал Андрей Козлов.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

