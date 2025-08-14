Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
инфографика регистрируем ТОС
Господин Рейтингомер
вкусно и полезно плавленый сыр
Псков летние террасы
ПЛН 25 лет
нацпроект «Молодёжь и дети»
Задержание ректора ПсковГУ
Три кита успеха
Чем трактор лучше ламборджини
 
 
 
ещё Общество 14.08.2025 12:440 «Дневной дозор»: Нужны ли штрафы за шум пылесоса в квартире в вечернее время? 15.08.2025 13:560 Состоялась рабочая встреча председателей профсоюзных организаций Псковской области 15.08.2025 13:400 День в истории ПЛН. 15 августа 15.08.2025 13:280 В МВД предупредили об опасности использования мессенджеров 15.08.2025 12:440 Андрей Козлов: ПЛН дает возможность увидеть уникальных людей и узнать их мнение 15.08.2025 12:350 Судейский клуб
 
 
 
Самое популярное 14.08.2025 17:180 Названа причина срабатывания сирены в Пскове 08.08.2025 11:121 Назначен новый замначальника УМВД России по Псковской области 08.08.2025 11:161 Экс-ректора ПсковГУ Наталью Ильину проверят на хищение средств из нацпроекта 10.08.2025 12:150 Девушка выпала из окна на улице Юбилейной в Пскове 12.08.2025 12:522 Интерактив: Опасное дерево на улице Застенной в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Андрей Козлов: ПЛН дает возможность увидеть уникальных людей и узнать их мнение

15.08.2025 12:44|ПсковКомментариев: 0

На Псковской Ленте Новостей можно увидеть уникальных людей и узнать их мнение по поводу различных вопросов. Такое мнение озвучил депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

«Хочу поздравить замечательную профессиональную команду ПЛН с юбилеем, 25-летием. Для меня ПЛН — это, прежде всего, источник объективной, оперативной, достоверной информации, что, наверное, в наше непростое время очень важно. Это, конечно же, различный контент, различные программы, где мы можем увидеть уникальных людей, услышать в прямом эфире их мнения, сравнить со своим, это, конечно, очень интересно. Поэтому желаю вашей замечательной и дружной команде дальнейшего развития, креатива и дальнейшего процветания», – сказал Андрей Козлов.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

Смотрите также
04.07.2025 12:260 ПЛН-25. Три кита успеха

Смотрите также
04.07.2025 12:260 ПЛН-25. Три кита успеха

Смотрите также
18.06.2025 16:500 Победителей трех конкурсов к 25-летию издания наградили в пресс-центре ПЛН

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоят ли вас участившиеся природные катаклизмы и аномалии?
В опросе приняло участие 127 человек
15.08.2025, 13:560 Состоялась рабочая встреча председателей профсоюзных организаций Псковской области 15.08.2025, 13:480 Росгвардейцы предотвратили хищение алкоголя в Великих Луках 15.08.2025, 13:400 День в истории ПЛН. 15 августа 15.08.2025, 13:280 В МВД предупредили об опасности использования мессенджеров
15.08.2025, 13:190 Юношеское первенство СЗФО по футболу стартовало в Псковской области 15.08.2025, 13:100 Игорь Иванов о работе профсоюзных здравниц 15.08.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с Альбертом Жалиловым 15.08.2025, 12:440 Андрей Козлов: ПЛН дает возможность увидеть уникальных людей и узнать их мнение
15.08.2025, 12:350 Судейский клуб 15.08.2025, 12:170 Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Псковской области 16 августа 15.08.2025, 12:100 Потомки последнего владельца усадьбы «Тригорское» побывали в Пушкинском Заповеднике 15.08.2025, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Вымирающие жанры, медиадинозавры и свежая кровь
15.08.2025, 11:570 «Квартирник» с Альбертом Жалиловым 15.08.2025, 11:450 Фестиваль «Лешуга» стартует в Пскове 15.08.2025, 11:360 36% псковичей за единую школьную форму по всей стране - опрос 15.08.2025, 11:190 «Газель» горела на улице Военный городок-3 в Пскове
15.08.2025, 11:110 «На пятой передаче»: Штраф за распущенные волосы и штраф за выезд на «вафельницу» 15.08.2025, 11:040 Псковский спортсмен завоевал 6 медалей на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине 15.08.2025, 10:570 Потенциально опасный астероид пройдет рядом с Землей 17 августа 15.08.2025, 10:500 «Прессинг»: Вымирающие жанры, медиадинозавры и свежая кровь
15.08.2025, 10:440 48 лет исполнилось музею истории Новоржевского края 15.08.2025, 10:340 3 млн рублей выделили на ремонт двора на улице Юбилейной в Родине 15.08.2025, 10:210 Состоялись проводы мощей святителя Тихона из Псковской митрополии 15.08.2025, 10:150 «Пастырь»: Про Патриарха Тихона
15.08.2025, 10:070 В Госдуме предложили запретить работать курьерами людям с судимостью 15.08.2025, 09:520 Мужчина погиб при пожаре в доме на улице Рокоссовского в Пскове 15.08.2025, 09:440 Больше половины россиян вложились бы в своего работодателя 15.08.2025, 09:300 Роспотребнадзор перечислил полезные свойствах моркови
15.08.2025, 09:151 В МВД рассказали, как мошенники чаще всего обманывают россиян 15.08.2025, 09:000 Renault Logan столкнулся с автомобилем Lada на улице Чудской в Пскове 15.08.2025, 08:400 Юрист рассказал о новом порядке обращения с долгами умерших 15.08.2025, 08:190 Российским стартапам расширят налоговые льготы
15.08.2025, 08:000 Движение на участках улицы Пожиговской и дороги в псковском Панино ограничили до конца марта 15.08.2025, 07:300 ИИ поможет определить вид опухоли мозга по МРТ 15.08.2025, 07:000 День археолога отмечают 15 августа 14.08.2025, 22:000 Врач рассказал, почему грудные импланты не препятствуют безопасности вскармливания
14.08.2025, 21:430 79% абитуриентов пользовались «Госуслугами» при поступлении в университет - Минцифры России 14.08.2025, 21:250 Рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией среди дошкольников отмечают в Псковской области 14.08.2025, 21:010 Школы Струго-Красненского муниципального округа приняли к новому учебному году 14.08.2025, 20:400 Псковский астроном-любитель запечатлел Венеру и Юпитер над Изборском
14.08.2025, 20:180 Обменяться опытом лучших практик приглашают школьных библиотекарей Псковской области 14.08.2025, 19:550 Медаль «50 лет совместной жизни» вручили семье Дмитриевых из Писковичей 14.08.2025, 19:310 Более 200 правонарушителей задержали частные охранники с начала года 14.08.2025, 19:100 ВТБ предупредит клиентов при атаке мошенников
14.08.2025, 19:000 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 15 августа 14.08.2025, 18:400 Сергей Вострецов: Нужно работать над устранением причин недоступности медпомощи 14.08.2025, 18:200 «Пастырь»: О личности святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси 14.08.2025, 18:000 Жителей домов на улице Звездной в Пушкинских Горах призвали подавать заявки на подключение газа
14.08.2025, 17:560 Великолучанки возглавили топ-6 лучших представителей Российского танцевального союза 14.08.2025, 17:542 Михаил Ведерников о срабатывании сирены: Поводов для беспокойства нет 14.08.2025, 17:410 «Мама» и ее инфантильные дети 14.08.2025, 17:410 ПТС просит «управляйку» прибраться в подвалах с блохами в переулке Машиниста
14.08.2025, 17:370 Автомобиль с двумя юными пассажирами попал в ДТП в Гдовском районе 14.08.2025, 17:340 Жители псковской деревни Хотицы жалуются на осадок в горячей воде 14.08.2025, 17:230 «Дневной дозор»: Нужно ли сократить летние каникулы депутатам? 14.08.2025, 17:190 «Понимая, сострадая, любя…»: Владимир Рецептер о 20-м сезоне своего театра и о гастролях в «Михайловском»
14.08.2025, 17:180 Названа причина срабатывания сирены в Пскове 14.08.2025, 17:170 «Три мудреца»: А нужен ли «берег турецкий»? ВИДЕО 14.08.2025, 17:080 Сирена сработала в Пскове 14.08.2025, 17:020 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 14 августа
14.08.2025, 16:520 Псковский суд оставил в силе приговор в отношении создателей мошеннических кооперативов 14.08.2025, 16:460 Примите участие в масштабном розыгрыше призов от банка-партнера фестиваля «Лешуга» -  АО «Россельхозбанк» 14.08.2025, 16:450 Старый водопровод меняют на улице Любы Богомоловой в Локне 14.08.2025, 16:430 «Беседка»: Matanya и «Лешуга»
14.08.2025, 16:390 Участок улицы Ленина в Пскове перекрывают до конца недели 14.08.2025, 16:220 Вторая модельная библиотека распахнула двери для читателей в Великих Луках 14.08.2025, 16:150 «Беседка»: Как живут профсоюзные здравницы? ВИДЕО 14.08.2025, 15:560 Псковичу не придется выплачивать оформленный мошенникам кредит до решения суда
14.08.2025, 15:530 Поверить или заменить счётчики газа в августе должны 255 абонентов в Псковской области 14.08.2025, 15:470 Вице-мисс Россия-2017 погибла в ДТП 14.08.2025, 15:450 Водители двух автомобилей пострадали в результате ДТП в Псковском районе 14.08.2025, 15:260 Суд отказал во взыскании почти 30 млн за допрасходы по ликвидации псковской свалки
14.08.2025, 15:170 Пенсионер погиб при падении из окна в Пыталово 14.08.2025, 15:160 За полгода псковские санатории и базы отдыха посетили 26,7 тысячи отдыхающих 14.08.2025, 15:020 Пскович получил «серебро» на первенстве России по воднолыжному спорту 14.08.2025, 14:530 Варламову* вынесли приговор за распространение фейков об армии
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru