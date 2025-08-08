Общество

ПЛН объективно доносит информацию о жизни региона — Дмитрий Михайлов

Псковская Лента Новостей объективно доносит информацию о жизни региона, считает второй секретарь обкома КПРФ, лидер фракции КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов Дмитрий Михайлов.

«Поздравляю коллектив Псковской Ленты Новостей с 25-летием. На протяжении практически уже 15 лет, будучи депутатом областного Собрания, принимаю участие в ваших эфирах. Вы объективно доносите информацию о жизни людей, о состоянии жизни общества. Хотелось бы пожелать коллективу новых творческих высот, новых проектов, чтобы они были интересны жителям нашей Псковской области. Спасибо вам за ваши труды», — сказал Дмитрий Михайлов.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

Смотрите также ПЛН-25. Три кита успеха