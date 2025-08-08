Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
инфографика регистрируем ТОС
Псков летние террасы
отель «Покровский» продаёт «лотерейные билеты»?
Вкусно и полезно гастрогид по Псковской области
Господин Рейтингомер
новые возможности приобретения жилья в Пскове
вкусно и полезно плавленый сыр
Мошенники под видом операторов
Последний шанс успеть на вечер романсов
Бизнес в Великих Луках
Вакансии в «Россетях»
ПЛН 25 лет
Комфортные и безопасные
помощь фермерам СОБЫТИЕ
 
 
 
ещё Общество 08.08.2025 15:420 Тала Нещадимова: На выходных в регионе ожидается достаточно летняя погода 08.08.2025 17:290 Антон Мороз: По обращениям жителей выполнен ямочный ремонт на Любятовской набережной 08.08.2025 17:270 В Псковской области досрочно завершили путешествие двух собак из-за нарушений ветеринарных требований 08.08.2025 17:100 На территории Псковской области заработало мобильное приложение «Экстренный вызов 112» 08.08.2025 16:590 Имя владельца медали «За боевые заслуги» выяснили поисковики в Невельском округе 08.08.2025 16:470 Дожди и до +26 градусов прогнозируют в Псковской области 9 августа
 
 
 
Самое популярное 06.08.2025 19:402 Мисс Вселенная Оксана Федорова девятый день голодает в Крыму 03.08.2025 14:213 В Псковском районе сбит ещё один вражеский БПЛА 03.08.2025 08:535 Над деревней Неёлово в Псковском районе сбит БПЛА 06.08.2025 10:460 Появились фото с места смертельного ДТП с автобусом в Островском районе 06.08.2025 08:591 Экс-ректору ПсковГУ Ильиной вменили еще два эпизода превышения полномочий
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

ПЛН объективно доносит информацию о жизни региона — Дмитрий Михайлов

08.08.2025 16:21|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей объективно доносит информацию о жизни региона, считает второй секретарь обкома КПРФ, лидер фракции КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов Дмитрий Михайлов. 

«Поздравляю коллектив Псковской Ленты Новостей с 25-летием. На протяжении практически уже 15 лет, будучи депутатом областного Собрания, принимаю участие в ваших эфирах. Вы объективно доносите информацию о жизни людей, о состоянии жизни общества. Хотелось бы пожелать коллективу новых творческих высот, новых проектов, чтобы они были интересны жителям нашей Псковской области. Спасибо вам за ваши труды», — сказал Дмитрий Михайлов.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

Смотрите также
04.07.2025 12:260 ПЛН-25. Три кита успеха

Смотрите также
04.07.2025 12:260 ПЛН-25. Три кита успеха

Смотрите также
18.06.2025 16:500 Победителей трех конкурсов к 25-летию издания наградили в пресс-центре ПЛН

Пресс-портрет
Михайлов Дмитрий Юрьевич Депутат Псковского областного Собрания
Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете качество уборки Пскова летом?
В опросе приняло участие 166 человек
Сюжет: ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова ПЛН объективно доносит информацию о жизни региона — Дмитрий Михайлов Антон Минаков: ПЛН всем предоставляет возможность высказывать свое мнение Евгений Панферов: Я пользуюсь информацией от ПЛН с полным доверием Антон Дымов: ПЛН — главный новостной источник региона Праздник Псковской Ленты Новостей в парке Строителей. ФОТОРЕПОРТАЖ Пилот аэростата о полете над Псковом на празднике ПЛН: Такого ещё не было Аэростат запустили в небо на празднике Псковской Ленты Новостей  Фотофакт: Воздушный шар для аэростата надувают в парке Строителей Победителей конкурса логотипов ПЛН наградили на празднике в парке Строителей Ценные призы рызыгрывают на празднике к 25-летию ПЛН  На празднике ПЛН выступила Псковская федерация ушу Праздник 25-летия ПЛН стартовал в Пскове. Фото Полет на воздушном шаре могут выиграть псковичи на празднике ПЛН Александр Савенко: Все мы - большая семья ПЛН Освоить стрельбу из лука смогут гости праздника ПЛН Караоке функционирует на празднике к 25-летию ПЛН Псковичи могут попробовать авторское мороженое в парке Строителей Полакомиться хотдогами могут гости праздника ПЛН Фотозона работает на празднике ПЛН в парке Строителей Фотофакт: Аэростат подготавливают на празднике 25-летия ПЛН Торговые ряды готовы принимать псковичей на празднике ПЛН Тала Нещадимова: На праздник к 25-летию ПЛН лучше захватить зонтики Праздник 25-летия ПЛН пройдёт в Пскове 19 июля Псковская федерация ушу выступит на празднике ПЛН в парке Строителей Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 4 Денис Иванов: Благодаря ПЛН жители получают самую точную информацию Поиграть с робособакой смогут псковичи на празднике ПЛН Николай Королев: Победители конкурса талантов на празднике ПЛН получат специальные призы Спеть в «караоке» и опробовать игру о безопасности интернета смогут гости на празднике ПЛН Гости праздника ПЛН сыграют в лотерею на подъем шара Фудтраки и авторские сувениры ждут гостей на празднике ПЛН в Пскове Объявлены победители конкурса логотипов к 25-летию Псковской Ленты Новостей Евгений Михайлов: На ПЛН наиболее объективная информация Праздник к 25-летию ПЛН станет темой брифинга в пресс-центре  Органистка из Швейцарии даст единственный концерт в Пскове 20 июля У псковичей остался последний шанс принять участие в конкурсе креативных логотипов ПЛН Певица Елена Васильчикова: ПЛН даёт возможность артистам быть частью чего-то большого Александр Прокофьев: ПЛН поднимает интересные вопросы На празднике ПЛН в парке Строителей выступит псковская звезда Ольга Федорова: ПЛН — это кратко, срочно, внятно и по существу Конкурс талантов состоится на празднике к 25-летию ПЛН в парке Строителей Борис Елкин о запуске аэростата: ПЛН вносит большой вклад в развитие города ООО «ЗЕНЧА»: Для нас ПЛН — не просто медиаресурс, а партнер в развитии Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 3 Логотип ПЛН выложили из клубники Очень важно, чтобы в регионе было такое независимое СМИ, как ПЛН — Виталий Рахманов Гелена Самохвалова: ПЛН — это поток свежей информации для псковичей Детей героев СВО поднимут в небо на аэростате на празднике в честь 25-летия ПЛН Армен Мнацаканян: ПЛН — главный рупор Псковской области Взгляд с небес: аэронавт Максим Валуев о праздничном полёте в честь 25-летия ПЛН Объявлен призовой фонд конкурса креативно выложенных логотипов ПЛН ПЛН-25. Три кита успеха Из цветов, огурцов и спичек выложили логотип ПЛН. ФОТО Николай Романов: ПЛН — лучшая лакмусовая бумажка для чиновников ПЛН поднимет в небо аэростат в преддверии Дня города Пскова Гости праздника ПЛН в преддверии Дня города поднимутся в небо Ольга Евстигнеева: На ПЛН всегда можно узнать, что произошло в регионе В преддверии Дня города ПЛН подарит псковичам праздник в честь 25-летия издания Игорь Максимов: Я очень рад содружеству с ПЛН Логотип ПЛН выложили из улиток, лисичек и пенсии. ФОТО Игорь Савицкий: ПЛН – большие сторонники свободы слова Михаил Иванов: ПЛН не навязывает свое мнение Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 2 Иван Белугин: ПЛН не теряет свою идентичность Победителей трех конкурсов к 25-летию издания наградили в пресс-центре ПЛН Владимир Никитин: ПЛН — серьезная организация, держащая руку на пульсе Первые работы поступили на конкурс креативно выложенного логотипа ПЛН. ФОТО Наталья Юрченко: Команде ПЛН желаю меткого слова, добра и любви читателей Алеся Михачева: Я каждый день читаю ПЛН Определен победитель в конкурсе лучшего фото с праздника к 25-летию ПЛН «Все лучшее — детям!» Алексей Наумец: У Псковской Ленты Новостей огромный авторитет Объявлены победители конкурса слоганов к 25-летию Псковской Ленты Новостей Виктор Остренко: ПЛН является флагманом в сфере информационной политики Стартует конкурс на лучший креативный выложенный логотип ПЛН Объявлены победители фотоконкурса «Я читаю ПЛН» Денис Кузнецов: ПЛН — один из самых интересных новостных источников Псковской области Александр Седунов: На ПЛН всегда узнаешь о новом, важном и интересном Камера «Ростелекома» зафиксировала более двух тысяч улыбок на детском празднике к 25-летию ПЛН Борис Елкин: Приятно, что ПЛН включилась в празднование Дня защиты детей  Илианна Петрова: ПЛН — неотъемлемая часть культурно-информационной жизни региона Праздник ПЛН: «Все лучшее — детям!». ВИДЕО Радость в каждом взгляде: состоялся праздник детства к 25-летию ПЛН Более пяти тысяч человек посетили праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Финальный флешмоб состоялся на детском празднике в Пскове Сладкие призы от Прасковьи Молочковой раздали на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове Суперпризы разыграли на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН В игру «Зеленое / Красное» играют юные псковичи на празднике в Пскове Сертификаты от партнёров детского праздника разыграли в Пскове Ценные призы разыгрывают на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Аквагрим работает на псковском празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Настольную игру по цифровой безопасности проводит «Ростелеком» на празднике «Все лучшее — детям!» Концертная программа стартовала на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН «Главное - порадовать детей»: подарки дарят юным псковичам на празднике к 25-летию ПЛН Стартует праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Робопса заметили на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН. ВИДЕО Дрессированные собаки устроили веселое представление на детском празднике в Пскове Игровую лекцию по гигиене полости рта проводят псковичам на празднике «Все лучшее — детям!» Студотряды проводят мастер-классы по народным играм на детском празднике в Пскове За происходящим на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове можно наблюдать онлайн Дмитрий Мельников: У многих псковичей утро начинается с просмотра ПЛН Улыбнись — и получи подарок: «Ростелеком» запустит трансляцию детского праздника в Пскове «Ростелеком» предложит сыграть в игру «Безопасный интернет» на детском празднике в Пскове Умные часы подарит ПЛН автору лучшего фото с праздника «Все лучшее — детям!» Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 1 Псковская Лента Новостей умеет показать события с интересного ракурса — Борис Елкин Опубликована программа праздника «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Клиника «Псковдент» разыграет сертификаты на свои услуги на детском празднике 31 мая Стоматологи научат гостей детского праздника в Пскове правильно чистить зубы Секретами сохранения здоровья зубов с детства поделились псковские стоматологи Интерактивная площадка от клиники «Псковдент» будет работать на детском празднике 31 мая Коллекция фотографий на конкурс к 25-летию ПЛН продолжает пополнятся Антон Мороз: Максимальная открытость – основной принцип успеха ПЛН «Правда — лицо новостей»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН Конкурс на лучшее фото с праздника «Все лучшее — детям!» запустит ПЛН 31 мая Марина Гаращенко: ПЛН существует 25 лет, значит, она интересна Студотряды устроят мастер-классы народных игр на детском празднике в Пскове 31 мая ПЛН-25. Вверх! Окунутся в виртуальную реальность смогут псковичи на детском празднике 31 мая Шоу дрессированных собак покажут на детском празднике в Пскове 31 мая Фигурки из вселенной Roblox смогут создать псковичи на детском празднике 31 мая Сертификат на услуги центра «Здоровый ребенок» разыграют на детском празднике в Пскове Полезные подарки получат гости детского праздника в Пскове 31 мая Александр Борисов: Все, что происходит в Псковской области, освещается на ПЛН Ульяна Михайлова: Я с большим удовольствием сотрудничаю с ПЛН Ароматным кофе угостят гостей праздника в парке Строителей в Пскове 31 мая Ирина Кухи: 25 лет ПЛН — это большой срок Псковичи продолжают присылать фотографии на конкурс к 25-летию ПЛН Победитель конкурса слоганов к 25-летию ПЛН отправится на базу отдыха Праздник «Все лучшее — детям!» пройдет в Пскове 31 мая Кто придумал ПЛН? Владимир Папорт: ПЛН — одно из основных средств доведения информации до псковичей Победитель фотоконкурса «Я читаю ПЛН» получит велосипед «Всегда на новость впереди»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН Наталья Федорова: ПЛН преподносит информацию быстро, качественно и достоверно Алексей Овчинников: Журналистика — тяжёлый хлеб, но если прикипел, начинаешь любить Многодетная семья Егоровых участвует в фотоконкурсе «Я читаю ПЛН» Анна Дмитриева: В каждой работе есть место подвигу, но ПЛН находится на самом острие Рахиба Сулейманова: ПЛН всегда держит руку на пульсе Анна Тарасенко: ПЛН сделала себя сама в непростой период истории страны «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы. ВИДЕО «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы Игорь Сопов: ПЛН — это высокие стандарты работы, профессиональность журналистов и достоверность информации «ПЛН в лицах»: Экономический обозреватель Алексей Овчинников. ВИДЕО Экономический обозреватель ПЛН Алексей Овчинников станет героем программы «ПЛН в лицах» «Простое, любимое и настоящее»: продолжается конкурс слоганов к 25-летию ПЛН ПЛН-25. Миллениум Татьяна Пасман: Псковская Лента Новостей готова конструктивно работать с оппозицией Денис Бахтин: Шел, упал — очнулся в редакции ПЛН Археолог Александр Михайлов: ПЛН много внимания уделяет вопросам сохранения культурного наследия «ПЛН в лицах»: Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин. ВИДЕО Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин станет героем программы «ПЛН в лицах» Псковская Лента Новостей объявляет о старте грандиозного конкурса «Народный репортер» Анастасия Повторейко: ПЛН — сплоченная команда Игорь Дитрих: На ПЛН всегда отражена актуальная проблематика региона и страны «История нашей жизни»: продолжают поступать слоганы на конкурс к 25-летию ПЛН Станислав Стармолотов: Работая в других регионах, я именно на ПЛН узнавал, чем живет родина Александр Ножка: Утром я в первую очередь смотрю, что написали в ПЛН Владислав Туманов: ПЛН доказала свое право быть лидером Школьники из Писковичей попробовали себя в роли радиоведущих на экскурсии в ПЛН Премьера программы «ПЛН в лицах»: главный редактор Александр Савенко. ВИДЕО Серия программ «ПЛН в лицах» стартует на волнах «ПЛН FM» Главврач противотуберкулезного диспансера: ПЛН на первом месте Объективность повышает статус ПЛН — Геннадий Бубнов Андрей Михайлов: Псковская Лента Новостей — это «живчик» в информационном поле Александр Савенко о феномене ПЛН, интервью без компромиссов и постоянстве Артур Гайдук: ПЛН — одно из немногих СМИ, с которым мы сотрудничаем Александр Хлопков: Благодаря ПЛН псковичи шире видят картину жизни Экскурсию для учеников лицея №21 провели в медиахолдинге «Гражданская пресса» Ученики КофеШколы посетили медиахолдинг «Гражданская пресса» Продолжают поступать фотографии на конкурс «Я читаю ПЛН» Александр Серавин: Редко в регионах есть такие СМИ, как ПЛН Псковская Лента Новостей запускает конкурс слоганов в честь 25-летия Сергей Лаврухин: Населению важно получать информацию из первых уст Директор СК «Развитие» Богдан Васильев: Мое утро начинается с просмотра ПЛН ПЛН вызывает порыв, желание погрузиться в материал – Алексей Севастьянов Любовь Трифонова: ПЛН — одно из самых мощных СМИ Псковской области Вместе мы сделаем больше — Светлана Мельникова о 25-летии ПЛН Фотоконкурс «Я читаю ПЛН» собирает первых участников Александр Котов: ПЛН — одно из ведущих средств массовой информации региона Павел Талебин: 25 лет ПЛН — это серьезный срок, который непосредственно влияет на качество «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: К 25-летию ПЛН… Марина Кулакова: Археологический центр плотно сотрудничает с ПЛН Стартует фотоконкурс «Я читаю ПЛН» ПЛН-25. Год ярких событий и подарков читателям «Прессинг»: ПЛН — 25, секреты выживаемости и рецепт успеха. ВИДЕО Тала Нещадимова: Сотрудники ПЛН выполняют свою работу грамотно и профессионально ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова
08.08.2025, 17:430 Владимир Кузь: Нам не хватает популяризации трудовых профессий 08.08.2025, 17:420 Студента из Пскова приговорили к 2,5 года колонии за оправдание терроризма ﻿ 08.08.2025, 17:410 Завершен капремонт моста через реку Пенная в Островском районе 08.08.2025, 17:390 Троим жителям Себежского района вручили партбилеты «Единой России»
08.08.2025, 17:380 Николай Козловский: Доля систематически занимающихся спортом великолучан превысила 43% 08.08.2025, 17:350 В деревне Литовиж Печорского округа введен в эксплуатацию газопровод 08.08.2025, 17:330 Около 100 спортсменов станут участниками фестиваля для бойцов СВО в Великих Луках 08.08.2025, 17:290 Антон Мороз: По обращениям жителей выполнен ямочный ремонт на Любятовской набережной
08.08.2025, 17:270 В Псковской области досрочно завершили путешествие двух собак из-за нарушений ветеринарных требований 08.08.2025, 17:160 «На пятой передаче»: Светофор с задержкой, ограждения от лосей и фиксация превышения скорости в потоке. ВИДЕО 08.08.2025, 17:140 В Госдуме предложили заморозить цены на продукты первой необходимости 08.08.2025, 17:100 На территории Псковской области заработало мобильное приложение «Экстренный вызов 112»
08.08.2025, 17:070 Владимир Кузь: Геодезистов в Псковской области катастрофически не хватает 08.08.2025, 16:590 Имя владельца медали «За боевые заслуги» выяснили поисковики в Невельском округе 08.08.2025, 16:570 Банк России утвердил новый базовый стандарт для управляющих активами 08.08.2025, 16:520 Великолукских лучниц наградили в Петербурге за победу на чемпионате РФ
08.08.2025, 16:470 Дожди и до +26 градусов прогнозируют в Псковской области 9 августа 08.08.2025, 16:420 Выдренок Барни из подворья «Птичий дворик» передал привет псковичам. ВИДЕО 08.08.2025, 16:360 Более половины врачей посоветовали бы детям не выбирать их профессию 08.08.2025, 16:270 В этом году в Псковской области обновляют 36 объектов первичного звена здравоохранения 
08.08.2025, 16:210 ПЛН объективно доносит информацию о жизни региона — Дмитрий Михайлов 08.08.2025, 16:160 Дорожный сундук Героя СССР Иманта Судмалиса представили в Пскове  08.08.2025, 16:150 В праздник Успения Пресвятой Богородицы псковичей призывают помочь в украшении храмов 08.08.2025, 16:130 «Дневной дозор»: Стоит ли опасаться резкого ослабления рубля по отношению к доллару и евро?
08.08.2025, 16:080 Пал травы обошелся жителю Новосокольников почти в полмиллиона рублей 08.08.2025, 16:020 Усатый Дымок и кот Михаил служат вместе с псковскими спасателями 08.08.2025, 15:590 Первый в Псковской области медицинский микробиолог приступил к работе 08.08.2025, 15:480 Лукашенко заявил, что не собирается выдвигаться на новый президентский срок
08.08.2025, 15:420 Тала Нещадимова: На выходных в регионе ожидается достаточно летняя погода 08.08.2025, 15:361 В Псковской области очень хорошие дороги – Владимир Кузь 08.08.2025, 15:260 «Хайпожоры»: Атаки дронов, обновление Telegram и внедрение Maх. ВИДЕО 08.08.2025, 15:130 Снижение урожайности меда отмечают псковские пасечники
08.08.2025, 15:080 Дефицит неквалифицированных рабочих наблюдается в дорожной отрасли Псковской области 08.08.2025, 15:050 Александр Братчиков: Ослабление рубля простимулирует экспорт наших товаров 08.08.2025, 14:580 Обучение наблюдателей-блогеров провели в Пскове в преддверии выборов 08.08.2025, 14:530 В Госдуме предложили увеличить маткапитал за первого ребенка до миллиона рублей
08.08.2025, 14:500 Росгвардейцы предотвратили хищение на сумму 3 тысячи рублей в Пскове 08.08.2025, 14:350 Компании из Петербурга занимаются резкой асфальта в Псковской области 08.08.2025, 14:230 За полгода при содействии прокуратуры погашен долг по зарплате перед 240 псковичами  08.08.2025, 14:120 Завершён приём заявок от желающих выступить на августовских Пушкинских чтениях в «Михайловском»
08.08.2025, 13:590 Владимир Кузь: В дорожной отрасли непростые времена 08.08.2025, 13:530 Ярмарка меда проходит в Детском парке в Пскове 08.08.2025, 13:460 «Пастырь. Защитники Отечества»: Герой России иерей Антоний Савченко. ВИДЕО 08.08.2025, 13:380 Изменится режим работы светофора на автодороге Псков – Изборск у поворота на Подосье
08.08.2025, 13:340 «Псковвтормет» оштрафовали на 500 тысяч рублей за взятку 08.08.2025, 13:330 Фотофакт: Асфальт укладывают во дворе дома на Рижском проспекте в Пскове 08.08.2025, 13:170 Пушкиногорский суд поддержал отказ ТИКа регистрировать кандидата в окружные депутаты 08.08.2025, 13:090 Ограждения от диких животных могут появиться на трассе Р-23 в Псковской области
08.08.2025, 13:060 В небе над Россией пролетел яркий астероид 08.08.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Люди труда» о востребованных кадрах в дорожной сфере 08.08.2025, 12:500 На ремонт улицы Вокзальной в Пскове готовы выделить свыше 200 млн рублей 08.08.2025, 12:430 Женская сборная Псковской области стала чемпионом РФ по стрельбе из лука
08.08.2025, 12:420 О банных жителях и о чудесах крестьянской избы смогут узнать гости «Михайловского» на выходных 08.08.2025, 12:260 Сохранили и приумножили: главное из отчёта главы Великих Лук за 2024-й год. ЛОНГРИД 08.08.2025, 12:170 «Люди труда»: В каких специалистах нуждается дорожная сфера Псковской области? 08.08.2025, 12:140 За неделю в Псковской области клещи покусали более 70 человек
08.08.2025, 12:090 Стали известны причины тройного ДТП на улице Юбилейной в Пскове 08.08.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Атаки дронов, обновление Telegram и внедрение Maх 08.08.2025, 11:590 Иностранцев осудили в Псковской области за попытку незаконно пересечь границу 08.08.2025, 11:540 Четыре ТОСа Псковского района завершили реализацию проектов
08.08.2025, 11:481 Стали известны подробности ДТП с пострадавшим ребенком на самокате в Пскове 08.08.2025, 11:460 Трава у дома 08.08.2025, 11:390 Врач назвал социально значимые заболевания причиной 80% смертей в России 08.08.2025, 11:251 Водитель Renault наехал на пенсионерку на улице Юбилейной в Пскове
08.08.2025, 11:230 Более 20 млн рублей получит Псковская область на экоинициативы в заповедниках 08.08.2025, 11:161 Экс-ректора ПсковГУ Наталью Ильину проверят на хищение средств из нацпроекта 08.08.2025, 11:150 «На пятой передаче»: Светофор с задержкой, ограждения от лосей и фиксация превышения скорости в потоке 08.08.2025, 11:120 Назначен новый замначальника УМВД России по Псковской области
08.08.2025, 11:100 «Хорошие знакомые» выманили деньги у жителей Псковской области  08.08.2025, 11:060 Новый аппарат флюорографии появился в Пустошке 08.08.2025, 10:550 80 призов разыграют на мультиспортивном фестивале в Пскове 08.08.2025, 10:490 В псковской деревне Заборовка построили внутрипоселковый газопровод
08.08.2025, 10:460 «Хайпожоры»: Атаки дронов, обновление Telegram и внедрение Maх 08.08.2025, 10:420 Вспышка лихорадки чикунгунья может произойти в РФ 08.08.2025, 10:330 Ежемесячный крестный ход вокруг Пскова состоится 21 августа 08.08.2025, 10:230 В РФ создали компоненты водородных батарей для «зеленого» транспорта и робототехники
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru