Общество

Андрей Турчак: ПЛН создает тренды в медийной сфере региона

Псковская Лента Новостей внимательно следит за запросами своей аудитории и быстро адаптируется к её интересам, формируя актуальные тренды в медийной сфере. Такое мнение высказал экс-губернатор Псковской области, глава Республики Алтай Андрей Турчак.

«На протяжении многих лет электронное периодическое издание ПЛН остается одним из самых популярных средств массовой информации Псковской области. Вы хорошо понимаете интересы и оперативно реагируете на запросы своей аудитории, зачастую создавая тренды в медийной сфере региона. Оперативная и достоверная информация – то, что отличает ваше издание. Журналисты информагентства выполняют одну из важнейших задач СМИ – выявляют проблемные вопросы, поднимают злободневные темы, тем самым ежедневно помогая людям», - отметил Андрей Турчак.

По словам политика, Псковская Лента Новостей заслуженно пользуется большим доверием жителей и авторитетом в медийной сфере.

«Но главная ценность ПЛН – ее профессиональный дружный коллектив единомышленников. Друзья! Благодарю вас за совместную работу на протяжении многих лет: реализацию совместных проектов, за ваш талант, объективность, беспристрастность и профессионализм. Здоровья, крепости душевных и физических сил! Счастья и благополучия вам и вашим близким! И всем нам – только хороших инфоповодов!» - выразил свои пожелания в честь 25-летия ПЛН Андрей Турчак.

Напомним, сегодня, 29 августа, в зале событий и торжеств 18ll88 в «Квартале Мейера» в Пскове состоится торжественный вечер в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей. Празднование пройдет в форме медиабрифинга. Приглашены руководители органов государственной власти и местного самоуправления, лидеры политических партий, депутаты, представители регионального бизнеса, общественных организаций, деятели культуры и спорта. Музыкальным сопровождением вечера станет джазовый квинтет Софьи Шустровой из Санкт-Петербурга.

