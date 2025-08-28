Общество

Георгий Василевич: ПЛН всегда говорит со своими читателями о самом важном

Коллектив и директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич поздравили Псковскую Ленту Новостей с 25-летием.

«Четверть века звучит гордо! 25 лет назад ставшие первыми, с того же дня и по сей час вы остаётесь ещё и лучшими. Вы всегда говорите со своими читателями о самом важном, умеете увидеть лес за деревьями и даже иногда находить новости раньше, чем они случаются. Вы научились быть серьёзными и ироничными, сочетать объективность с неравнодушием, да и вообще удерживать равновесие, если и не во всех, то в подавляющем большинстве ситуаций. Мы желаем вам так держаться еще 25 раз по 25 лет! - сказал Георгий Василевич. - Пусть у вас никогда не будет дефицита идей и творческой энергии (и дефицита кадров и денег — тоже). Пусть ваша верная аудитория только растёт, интервьюируемые раскрываются на все сто, пресс-службы поменьше "косячат", а чиновники перейдут, в конце концов, с казённо-официального на простой человеческий стиль общения. Примите наши искренние поздравления».

