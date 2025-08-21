Псковcкая обл.
Общество

День в истории ПЛН. 21 августа

21.08.2025 17:16|ПсковКомментариев: 0

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 21 августа в разные годы.

 

2007 год. Концерту Киркорова быть

21 августа 2007 года на тот момент председатель комитета Псковской области по культуре и туризму Виктор Остренко подтвердил, что концерт Филиппа Киркова в День празднования российского флага состоится.

По словам Виктора Остренко, Филипп Киркоров и его группа поддержки, состоящая из 32 человек, должны были прилететь 22 августа днем. «Подтверждение о приезде нами уже получено, и вне сомнения концерт состоится», - сказал он. 

2008 год. Первый жилой дом в новом микрорайоне поселка Родина

21 августа 2008 года в администрации Псковского района сообщили ПЛН, что в сентябре будет сдан первый жилой дом в микрорайоне Родина.

19 августа 2008 года состоялся выезд представителей администрации и Собрания депутатов Псковского района на строящийся микрорайон в поселке Родина. Депутатам показали ход работ по строительству тех домов и квартир, которые подходили к завершающей стадии.

В осматриваемом доме расположены просторные однокомнатные и двухкомнатные квартиры, которые строили по современным технологиям. Пластиковые окна, металлические двери, огромные лоджии в каждой. На тот момент шло строительство первой подземной парковки для машин, проводили большие работы по благоустройству, прокладке улиц. 

Фото: Яндекс. Карты

На месте застройки жилого комплекса сейчас располагаются две новые улицы: Владимирская и Никольская. Без них уже сложно представить наш город.

2009 год. Здание администрации Невельского района заражено ядовитыми веществами

В здании администрации Невельского района обнаружена разлитая ртуть, сообщалось на ресурсах Псковской Ленты Новостей 21 августа 2009 года.

Все сотрудники администрации Невельского района были эвакуированы. Около зараженного здания выставляли пост милиции. Количество ртути, обнаруженное в здании, во многом превышало допустимые нормы.

Тогда ожидалось прибытие группы специалистов из Новгорода, которые должны были ликвидировать очаг заражения.

2013 год. Денег на школу №47 так и нет

12 лет назад псковичи заметили, что в здании школы №47, где начатый летом 2012 года ремонт был заморожен, возобновились работы. Как поясняла на тот момент и. о. начальника городского управления образования Людмила Мягченкова, рабочие «готовили здание к зиме, чтобы не потерять его».

Также Людмила Мягченкова рассказывала, что долг перед подрядчиком составлял 13 млн рублей. Пока за свой счет компания завершала работы в 2013 году, поскольку обещанные на ремонт школы №47 федеральные деньги до сих пор в бюджет города не поступали. «Мы этот долг будем оплачивать в течение второго полугодия, график уже составлен», - уточняла она.

Ремонтные работы в школе №47, которые начались 15 июля 2012 года, не велись с 1 января 2013 года. На сегодняшний день школа функционирует.

2015 год. Любители арбузов попались правоохранителям

10 лет назад в Пскове сотрудники вневедомственной охраны по «горячим следам» задержали молодых людей, подозреваемых в краже арбузов

«Сегодня ночью сотрудники экипажа группы задержания отдела вневедомственной охраны по городу Пскову при патрулировании Рижского проспекта в областном центре обратили внимание на автомобиль ВАЗ. Машина двигалась с явным перегрузом», - говорилось в материале.

Полицейские ее остановили. В ней находились четверо молодых людей, двое из которых оказались несовершеннолетними. В багажнике легкового автомобиля стражи порядка обнаружили арбузы. Эти любители бахчевых культур пояснили, что вскрыли тент автомобильного прицепа на улице Народной и похитили товар.

Подозреваемые были доставлены для разбирательства в отделение полиции.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе. 

Псковская Лента Новостей
