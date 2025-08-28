«Беседка»: «Лидер Авто» на автофестивале к 25-летию ПЛН. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 11 сентября.
20 сентября в Пскове пройдет автофестиваль-выставка «Автомир Пскова-25», приуроченный к 25-летию Псковской Ленты Новостей. Такая уж у нас, «плнщиков», традиция - в год юбилея дарить псковичам подарки в виде праздников. Первый мы провели в Пскове в канун Дня защиты детей, второй - для всех горожан - в июле. В конце августа мы пригласили на празднование юбилея наших надежных партнеров и вот в сентябре добрались до автолюбителей.
Одним из партнеров фестиваля станет автосалон «Лидер Авто». В рамках программы «Беседка» его руководитель Виктор Румянцев ответит, почему «Лидер Авто» принял решение стать партнером автофеста, что представит на его площадке, а также более подробно расскажет об услугах салона «Лидер Авто».