Общество

День в истории ПЛН. 2 октября

02.10.2025 17:00|ПсковКомментариев: 0

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 2 октября в разные годы.

 

2001 год. С 1 октября в Пскове повышены цены на проезд в городском транспорте

На текущий момент в это сложно поверить, но ранее проезд стоил лишь 3 рубля. В далеком 2001 году в октябре, чтобы проехать на городском автобусе до нужного пункта назначения, жителю и гостю областного центра необходимо заплатить за разовый проездной билет 3 рубля 50 копеек. Это на 50 копеек больше, чем было до первого октября того года.

Источники, близкие к автопарку, которые обслуживают автобусные маршруты Пскова, в то время утверждали, что повышение тарифов вряд ли даст положительный результат. Так что ждать очередного повышения цены за проезд в городском транспорте – это дело лишь времени.

С 11 мая 2025 года проезд на общественном транспорте в Пскове обойдется в 44 рубля.

2008 год. Свыше 650 млн рублей вложит «Лента» в строительство торгового комплекса в Пскове

«Лента» вложила свыше 650 млн рублей в строительство торгового комплекса в Пскове. Компания сообщила, что новый объект ничем не будет отличаться от других торговых комплексов сети. Общая площадь комплекса составила около 12 тыс. кв. м, а торговая площадь — 7,5 тыс. кв. м.

Строительство торговых комплексов сети «Лента» сочетает в себе элементы нескольких форматов — это и классический гипермаркет, и мелкооптовый Cash&Carry, и дискаунтер. Дата начала строительства не была определена, так как в то время шёл процесс оформления документов. Гипермаркет открылся 18 декабря 2010 года.

Тогда для компании «Лента» Псков стал третьим городом с населением меньше 500 тысяч жителей, где был открыт торговый комплекс сети. Ранее, в 2007 году, торговые комплексы были открыты в Великом Новгороде и Петрозаводске.

В то время мэрия Пскова одобрила идею строительства торгового комплекса сети «Лента» в конце Рижского проспекта, на въезде в город со стороны Риги.

2010 год. Новые автобусные маршруты в Пскове соединят Завеличье и Запсковье

29 сентября исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Пётр Слепченко посетил ГППО «Псковпассажиравтотранс». В ходе визита было высказано предложение связать район Овсища с Завеличьем кратчайшим путём. С 11 октября было решено организовать движение автобусов по новому маршруту №16 «Овсище – Вокзал» со схемой движения через мост Александра Невского, улицу Юбилейную, Дамбу, улицу Яна Фабрициуса, железнодорожный вокзал.

По этому маршруту пустили два автобуса. Расписание движения опубликовали на следующей неделе.

С 4 октября схему движения автобусов по маршруту №5 изменили, чтобы организовать заезд на Сиреневый бульвар к школе №21 в прямом и обратном направлениях.

В связи с ожидаемыми недовольствами пассажиров, пользующихся маршрутом №5, ГППО «Псковпассажиравтотранс» с 4 октября открыло движение автобуса по новому маршруту №10 «Сиреневый бульвар – улица Рокоссовского».

Схема движения автобуса №10 была следующей: Сиреневый бульвар, улица Ипподромная, улица Леона Поземского, улица Чудская, мост Александра Невского, рынок «Нива», улица Рокоссовского. Режим работы автобуса — с 8:00 до 17:00. Автобус заезжал на Сиреневый бульвар к школе №21 с частотой движения один раз в час, за исключением перерыва на обед.

2012 год. Двойная смерть под Ростовом-на-Дону парашютиста из Великих Лук

В небе над Азовом 16 сентября погиб великолукский парашютист, судья и тренер Владимир Никитин. Некоторые СМИ сообщали, что причиной гибели могло стать самоубийство. Однако родные и близкие погибшего не поверили в эту версию и провели собственное расследование.

Сын Владимира Никитина, Сергей, настоял на проведении в Великих Луках повторной экспертизы после того, как вернулся с телом отца из Азова. Жена погибшего, Марина, встретилась с очевидцами трагедии на юге страны.

Марина добивалась, чтобы дело передали из гражданских следственных органов в военно-следственный комитет. Она выразила недоверие к первоначальному следователю, который быстро принял версию о самоубийстве.

Сергей Никитин подчеркнул, что его отец был опытным спортсменом с более чем 3 тысячами прыжков за плечами. По его мнению, вероятность того, что Владимир мог совершить ошибку, крайне мала.

По словам родственников, Владимир Никитин специально приехал в Азов, чтобы принять участие в праздновании 75-летия аэроклуба, где он был финансовым директором. Он был в отличном настроении и планировал прыжки с парашютом. Перед отпуском Владимир сделал ремонт в доме и ждал рождения внука.

Специалисты из Ростова-на-Дону провели предварительные экспертизы, которые показали, что часть повреждений на теле Владимира была получена после падения с высоты, а часть имеет другой характер, что может указывать на волочение тела по земле. Псковские специалисты также подтвердили эти выводы, указав на возможность зацепа подвесной системы за самолет.

Позднее родственники настаивали на том, что парашют был подменен, а тело сброшено с высоты. Они также утверждали, что сотрудники аэроклуба вели себя странно, отказываясь предоставлять информацию и не предлагая помощь в транспортировке тела. Родные уже добились того, что дело было передано в военно-следственный комитет и провели по горячим следам собственное расследование, получив результаты двух независимых экспертиз. 

2017 год. В Лас-Вегасе мужчина открыл стрельбу по людям с балкона, 50 человек погибли, более 400 пострадали

В ночь на 2 октября на фестивале кантри-музыки Route 91 в Лас-Вегасе мужчина открыл стрельбу по толпе с балкона отеля. В то время СМИ писали, что при стрельбе погибли 50 человек, более 400 пострадали. Эта стрельба стала самой смертоносной в истории США.

Стрелок покончил с собой до прибытия полиции. В его номере нашли восемь единиц оружия.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе. 

Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
Сюжет: ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова 