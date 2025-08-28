АвтоМир / За рулём

Экшен-шоу покажет атлет-экстремал на автофестивале ПЛН

Атлет-экстремал, основатель экшен-шоу Crazy worker, обладатель нескольких мировых рекордов Денис Ефимов покажет свои перфомансы на автофестивале-выставке «Автомир Пскова-25». Мероприятие состоится в субботу, 20 сентября, на парковке торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» в областном центре в рамках празднования 25-летия Псковской Ленты Новостей.

Фотографии из личного архива Дениса Ефимова

За свою карьеру Денис Ефимов участвовал во множестве YouTube-шоу и телепроектов.

Шоу Crazy worker выполнено в строительной тематике, на автофестивале-выставке ПЛН будет представлено силовое направление. Денис Ефимов покажет необычные трюки, которые не под силу выполнить обычному человеку.

Напомним, на территории автофестиваля-выставки «Автомир Пскова-25» будет работать выставка новинок автопрома от псковских автосалонов. Помимо этого, мы готовим развлечения для всех гостей, включая зоны активностей, розыгрыш призов и подарков, а также можно будет послушать шоу автозвука от команды PRT Pskov Racing Team.

Время проведения: 20 сентября с 12:00 до 15:00.

Партнерами фестиваля выступили «Бизнес Град», лизинговая компания Carcade, «Автосалон №1», «Автомобильный Центр Псков», «Авто-АС», «Лидер Авто» и «Автосалон 1».

Категория 6+