АвтоМир / За рулём

Общество автомобилистов устроит на фестивале ПЛН интерактивную гонку на самокатах

10.09.2025 12:51|ПсковКомментариев: 0

Псковское региональное отделение общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» готовит свою площадку для автофестиваля-выставки «Автомир Пскова-25». Мероприятие состоится в субботу, 20 сентября, на парковке торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» в областном центре в рамках празднования 25-летия Псковской Ленты Новостей. 

Фото: Всероссийское общество автомобилистов

Уже 50 лет организация активно занимается пропагандой безопасности дорожного движения в Псковской области среди детей и взрослых, а также обучает будущих водителей.

На станции Всероссийского общества автомобилистов гости смогут: 

  • узнать о дорожных знаках и правилах дорожного движения;
  • принять участие в квест-игре на знание ПДД;
  • проверить свои знания в интерактивной гонке на самокатах;
  • примерить на себя роль инструктора или курсанта автошколы;
  • получить памятные призы.

«Даже самые маленькие участники найдут занятие для себя», - пообещали в ВОА. 

Напомним, на территории автофестиваля-выставки «Автомир Пскова-25» также будет работать выставка новинок автопрома от псковских автосалонов. Помимо этого, можно будет послушать шоу автозвука от команды PRT Pskov Racing Team. 

Время проведения: 20 сентября с 12:00 до 15:00.

Партнерами фестиваля выступили «Бизнес Град»«Автосалон №1»«Автомобильный Центр Псков»«Авто-АС»«Лидер Авто» и «Автосалон 1»

Категория 6+ 

Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
