Общество автомобилистов устроит на фестивале ПЛН интерактивную гонку на самокатах

Псковское региональное отделение общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» готовит свою площадку для автофестиваля-выставки «Автомир Пскова-25». Мероприятие состоится в субботу, 20 сентября, на парковке торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» в областном центре в рамках празднования 25-летия Псковской Ленты Новостей.
Фото: Всероссийское общество автомобилистов
Уже 50 лет организация активно занимается пропагандой безопасности дорожного движения в Псковской области среди детей и взрослых, а также обучает будущих водителей.
На станции Всероссийского общества автомобилистов гости смогут:
«Даже самые маленькие участники найдут занятие для себя», - пообещали в ВОА.
Напомним, на территории автофестиваля-выставки «Автомир Пскова-25» также будет работать выставка новинок автопрома от псковских автосалонов. Помимо этого, можно будет послушать шоу автозвука от команды PRT Pskov Racing Team.
Время проведения: 20 сентября с 12:00 до 15:00.
Партнерами фестиваля выступили «Бизнес Град», «Автосалон №1», «Автомобильный Центр Псков», «Авто-АС», «Лидер Авто» и «Автосалон 1».
Категория 6+