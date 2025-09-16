Общество

Автофестиваль-выставка «Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автофестиваль-выставка «Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН прошла на парковке торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» сегодня, 20 сентября.

У гостей была возможность увидеть предложения автосалонов Пскова в одном месте, получить у менеджеров ответы на вопросы по поводу покупки транспортных средств и записаться на тест-драв. Также на фестивале были организованы интерактивные площадки и развлекательная программа с выступлениями артистов.

Подробнее об автофестивале-выставке «Автомир Пскова» — в фоторепортаже Анны Тягуновой и Константина Красильникова.