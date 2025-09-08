Псковcкая обл.
Общество

Александр Братчиков: ПЛН позволяет находиться в гуще событий

08.09.2025 15:46

Псковская Лента Новостей — это тот ресурс, который позволяет все время находиться в гуще событий, заявил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

«ПЛН — это тот ресурс, который позволяет находиться в гуще событий все время, пока оно существует и работает. С каждым днем читать и слушать ПЛН становится все интереснее: это актуальное и объективное отражение новостей в нашем регионе, отражение новостей на федеральном уровне — все можно узнать из одного ресурса», — сказал Александр Братчиков. 

Он пожелал ПЛН всегда быть актуальной, а также работать с самыми лучшими профессионалами. 

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

Пресс-портрет
Братчиков Александр Николаевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
