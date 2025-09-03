Псковcкая обл.
Общество

День в истории ПЛН. 3 сентября

03.09.2025 16:40|ПсковКомментариев: 0

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 3 сентября в разные годы.

 

2001 год. Уголовное дело по факту убийства заместителя генерального директора компании «Ростек-терминал» ведёт прокуратура областного центра

Уголовное дело по факту убийства Романа Шайкулыева, заместителя генерального директора компании «Ростек-терминал», труп которого был обнаружен 31 августа утром в пригороде Пскова, ведёт следователь прокуратуры областного центра Дмитрий Денисов.

В тот же день Михаил Брячак, председатель совета директоров ЗАО «РОСТЭК-Терминал», заявил, что убийство Романа Шайкулыева «заказано» представителями «теневой» экономики.

При этом отвергается версия о жестоком проявлении недобросовестной конкуренции. Михаил Брячак упомянул версию об убийстве на почве зависти к быстрому профессиональному росту Романа Шайкулыева. Убитого менеджера ЗАО «РОСТЭК-Терминал» господин Брячак относит к пятерке лидеров своей компании, работавших в ней практически с момента ее организации. Роман Шайкулев занимался «документальным сопровождением грузов… он выстроил технологический механизм столь совершенный, что другого такого нет… отличался особенным трудолюбием, стабильностью и последовательностью».

Однако наиболее реальной из версий Михаил Брячак все-таки считает противодействие сил, препятствующих происходящему оттоку доходов на рынке таможенно-экспедиторских услуг из «тени» в правовое поле. Он объявил вознаграждение размером 500 тысяч рублей тому, кто предоставит информацию, обеспечивающую раскрытие преступления, и призвал журналистов заняться независимым расследованием.

2010 год. Псковский университет вошел в топ-25 педагогических вузов России

Псковский государственный педагогический университет вошел в топ-25 педагогических вузов России по среднему баллу ЕГЭ.

Рейтинг показывает, с какими знаниями абитуриенты-2010 поступили на бюджетные места в 455 государственных вузов страны. Для удобства пользователей сайта подготовлен упрощенный вариант рейтинга. Он включает в себя полный список учебных заведений, список наиболее популярных специальностей, а также топ-25 классических, технических, педагогических и гуманитарных вузов России.

Псковский педагогический университет в топе педагогических вузов занимает 25-ю строчку. Между тем, в сводном рейтинге ПГПУ занял 231-ю строчку со средним баллом ЕГЭ при поступлении абитуриентов - 57,5.

Псковский государственный педагогический университет имени С. М. Кирова ликвидирован 14 октября 2011 года путём реорганизации в форме слияния. Вошёл в состав Псковского государственного университета.

2012 год. Опубликованы фото, которые появятся на пачках сигарет

Минздрав России утвердил список иллюстраций о вреде курения, которые будут наноситься на пачки сигарет, сообщает ведомство. На его сайте доступны фотографии различных болезней, вызываемых курением. В частности, курильщики увидят картинки следующего содержания: «Ампутация», «Зависимость», «Импотенция», «Мертворождение», «Недоношенность», «Онкозаболевание», «Опасность», «Парадонтоз», «Самоуничтожение», «Старение», «Страдание», «Эмфизема».

«Изготовителю и (или) импортеру дается один год для внесения изменений на потребительскую тару табачных изделий», – говорится на сайте ведомства.

Сейчас пачки сигарет без упомянутых фотографий уже сложно представить, но появился новый предмет активных дискуссий — популярные среди молодежи вейпы.

2013 год. На границе Тверской и Псковской областей биологи выпустили в лес двух медвежат

На границе Тверской и Псковской областей биологи выпустили в лес двух медвежат. Как сообщает газета «Афанасий-биржа», на биостанции «Чистый лес» выпустили на волю подросших медвежат Сашу и Катю.

По словам Сергея Пажетнова, специалиста Центра спасения медведей (IFAW), расположенной на биостанции «Чистый лес» в Торопецком районе Тверской области, медвежата благополучно прошли реабилитацию, набрали достаточный вес для зимовки и готовы к самостоятельной жизни на свободе. У медвежат уже выработалась устойчивая реакция страха на человека и следы его жизнедеятельности.

Псковская и Тверская области по сей день активно взаимодействуют. Так, в 2025 году медвежонок из псковского подворья «Птичий дворик» уехал в Тверскую область.

2014 год. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Псков

3 сентября в Псковскую область с первосвятительским визитом приехал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

 

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в аэропорту города Пскова его встречали врио губернатора Псковской области Андрей Турчак, митрополит Псковский и Великолукский Евсевий, глава города Иван Цецерский, руководители силовых ведомств и другие.

Патриарх Кирилл поприветствовал всех и рассказал, что цель визита - принять участие в важном совещании, которое касается вопросов сохранения памятников истории и культуры.

Он также отметил, что в последнее время Русской Православной Церкви (РПЦ) передаются памятники, и очень важно найти правильное взаимодействие всех служб, чтобы и памятники сохранялись, и храмы несли свою первоначальную службу, были действующими.

«Пусть будет благословенна Псковская земля и ее жители», - обратился к прихожанам Троицкого собора патриарх Кирилл.

Служба в центральном соборе Пскова началась с того, что патриарх повелел раздать присутствующим в храме иконки с образами преподобного Сергия Радонежского, 700-летие со дня рождения которого отмечается в этом году, «чтобы никто не ушел неутешенным».

Святейший поприветствовал прихожан и светские власти. Он отметил, что всегда с большой радостью посещает Псковскую землю, с которой связаны самые лучшие воспоминания детства и молодости.

«Псковская земля - это великий пример благочестия, гражданского и воинского мужества», - сказал он.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе. 

