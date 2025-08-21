Общество

День в истории ПЛН. 25 августа

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 25 августа в разные годы.

2006 год. Солнечная система лишилась одной планеты

Плутон разжалован и вычеркнут из списка планет. Международный астрономический союз за десять дней дебатов лишил самый загадочный объект Солнечной системы статуса, которым он обладал 76 лет.

«Он имеет и другую плотность, и размеры небольшие. Его нельзя отнести ни к планетам земной группы, ни к планетам-гигантам, и спутником планет он не является», - объяснял профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Владислав Шевченко.

Пражская конференция оставила на звездных картах всего восемь планет.

При этом некоторые учёные продолжают считать, что Плутон должен быть переклассифицирован обратно в планету, однако, мнение научного сообщества за 19 лет осталось неизменным. Плутон все еще не планета.

2008 год. Совет Федерации одобрил признание независимости Абхазии и Южной Осетии

Совет Федерации ФС РФ принял решение об обращении к президенту России Дмитрию Медведеву о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. В течение часа принятое обращение будет передано президенту.

В 12 часов начнется заседание Государственной Думы, которая, как ожидается, так же выскажется за признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

Российская Федерация первой из государств мира приняла решение о признании независимости Республики Южная Осетия. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и объявил две закавказские республики оккупированными территориями.

2016 год. Псковичей обманывают даже люди с психическими заболеваниями

Псковичей обманывают даже люди с психическими заболеваниями. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции «Мошенничество с использованием вирусного программного обеспечения» в пресс-центре ПЛН сообщил начальник отдела «К» УМВД России по Псковской области Роман Виноградов.

По его словам, чаще всего мошенники - это люди с высшим техническим образованием. Но случается, но мошенниками выступают дворники или даже психически больные люди. Некоторые мошенники стоят на учете у психиатра.

Зачастую с потерпевшими играет злую шутку их собственная жадность. Отмечаются случаи, когда мошенники обещают жертвам 200 тысяч рублей компенсации, а те перечисляют им на счет под тем или иным предлогам 300 тысяч рублей в погоне за выигрышем. «Доходит до абсурда», - отмечал Роман Виноградов.

За прошедшие годы мало что поменялось — редок тот день, когда на Псковской Ленте Новостей не вышло новости про жителей области, которые поддались на уловки мошенников. Чаще можно увидеть разве что информацию о новых мошеннических схемах. Стоит признать, что почти за десятилетие мошенники в своих методах стали куда более изобретательны.

2018 год. В Псковской области хотят создать первый в России приют для травмированных аистов

В Псковской области может появиться первый в России специализированный приют для травмированных аистов, который предполагается построить на деньги благотворителей. Сбор средств через интернет осуществляет автор проекта Марина Сиденко, кандидат биологических наук, орнитолог, научный сотрудник заказника «Ремдовский» и национального парка «Смоленское Поозерье».

«Строительство специализированного центра спасения аистов – моя давняя мечта, но можно сколь угодно долго мечтать об этом, так и не дождавшись бюджетного финансирования. Помощь аистам нужна ежегодно, уже сейчас. Поэтому мы решили начать с малого – попробовать собрать средства своими силами», - поясняет Марина Сиденко.

Фото: Дом белого аиста

В 2025 году можем заявить смело — мечта сбылась. Центр помощи назвали «Дом белого аиста». Уже много лет сотрудники центра и Марина Сиденко помогают попавшим в беду птицам не только в Псковской области, но и по всей России.

2020 год. Полицейским пришлось стрелять по автомобилю с пьяным псковичом без прав. ВИДЕО

В полицию Пскова поступило сообщение о том, что от кафе на улице Олега Кошевого отъезжает белый ВАЗ-2104, а управляет транспортом мужчина в нетрезвом состоянии. Сотрудники ГИБДД незамедлительно выехали по указанному адресу для проверки информации.

Инспекторы ДПС организовали преследование машины правонарушителя. На неоднократные указания остановить автомобиль с помощью проблесковых маяков и громкоговорящего устройства водитель не реагировал, а также грубо нарушал правила дорожного движения при попытке скрыться, создавая реальную угрозу жизни и здоровью граждан.

Руководствуясь федеральным законом «О полиции», стражи порядка решили остановить машину с помощью огнестрельного оружия и произвели предупредительный выстрел в воздух на улице Крестки. Но и это не остановило водителя транспортного средства, мужчина продолжил уходить от преследования. Автомобиль был остановлен после выстрела по задним колесам, автолюбителя задержали.

Событие редкое — нечасто сотрудникам псковской полиции приходится не просто гнаться за нарушителями, но и применять оружие. Более того — в СМИ попало видео погони:

Транспортом управлял мужчина 1991 года рождения. Специальный прибор показал опьянение водителя - 0,644 миллиграмма алкоголя в литре выдыхаемого воздуха (допустимая норма - 0,16 миллиграмма). При проверке также выяснилось, что летом 2020 года молодой человек уже привлекался к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе.