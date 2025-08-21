День в истории ПЛН. 25 августа

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 25 августа в разные годы.
Плутон разжалован и вычеркнут из списка планет. Международный астрономический союз за десять дней дебатов лишил самый загадочный объект Солнечной системы статуса, которым он обладал 76 лет.
Пражская конференция оставила на звездных картах всего восемь планет.
При этом некоторые учёные продолжают считать, что Плутон должен быть переклассифицирован обратно в планету, однако, мнение научного сообщества за 19 лет осталось неизменным. Плутон все еще не планета.
Совет Федерации ФС РФ принял решение об обращении к президенту России Дмитрию Медведеву о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. В течение часа принятое обращение будет передано президенту.
В 12 часов начнется заседание Государственной Думы, которая, как ожидается, так же выскажется за признание независимости Абхазии и Южной Осетии.
Российская Федерация первой из государств мира приняла решение о признании независимости Республики Южная Осетия. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и объявил две закавказские республики оккупированными территориями.
Псковичей обманывают даже люди с психическими заболеваниями. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции «Мошенничество с использованием вирусного программного обеспечения» в пресс-центре ПЛН сообщил начальник отдела «К» УМВД России по Псковской области Роман Виноградов.
По его словам, чаще всего мошенники - это люди с высшим техническим образованием. Но случается, но мошенниками выступают дворники или даже психически больные люди. Некоторые мошенники стоят на учете у психиатра.
Зачастую с потерпевшими играет злую шутку их собственная жадность. Отмечаются случаи, когда мошенники обещают жертвам 200 тысяч рублей компенсации, а те перечисляют им на счет под тем или иным предлогам 300 тысяч рублей в погоне за выигрышем. «Доходит до абсурда», - отмечал Роман Виноградов.
За прошедшие годы мало что поменялось — редок тот день, когда на Псковской Ленте Новостей не вышло новости про жителей области, которые поддались на уловки мошенников. Чаще можно увидеть разве что информацию о новых мошеннических схемах. Стоит признать, что почти за десятилетие мошенники в своих методах стали куда более изобретательны.
В Псковской области может появиться первый в России специализированный приют для травмированных аистов, который предполагается построить на деньги благотворителей. Сбор средств через интернет осуществляет автор проекта Марина Сиденко, кандидат биологических наук, орнитолог, научный сотрудник заказника «Ремдовский» и национального парка «Смоленское Поозерье».
Фото: Дом белого аиста
В 2025 году можем заявить смело — мечта сбылась. Центр помощи назвали «Дом белого аиста». Уже много лет сотрудники центра и Марина Сиденко помогают попавшим в беду птицам не только в Псковской области, но и по всей России.
В полицию Пскова поступило сообщение о том, что от кафе на улице Олега Кошевого отъезжает белый ВАЗ-2104, а управляет транспортом мужчина в нетрезвом состоянии. Сотрудники ГИБДД незамедлительно выехали по указанному адресу для проверки информации.
Инспекторы ДПС организовали преследование машины правонарушителя. На неоднократные указания остановить автомобиль с помощью проблесковых маяков и громкоговорящего устройства водитель не реагировал, а также грубо нарушал правила дорожного движения при попытке скрыться, создавая реальную угрозу жизни и здоровью граждан.
Руководствуясь федеральным законом «О полиции», стражи порядка решили остановить машину с помощью огнестрельного оружия и произвели предупредительный выстрел в воздух на улице Крестки. Но и это не остановило водителя транспортного средства, мужчина продолжил уходить от преследования. Автомобиль был остановлен после выстрела по задним колесам, автолюбителя задержали.
Событие редкое — нечасто сотрудникам псковской полиции приходится не просто гнаться за нарушителями, но и применять оружие. Более того — в СМИ попало видео погони:
Транспортом управлял мужчина 1991 года рождения. Специальный прибор показал опьянение водителя - 0,644 миллиграмма алкоголя в литре выдыхаемого воздуха (допустимая норма - 0,16 миллиграмма). При проверке также выяснилось, что летом 2020 года молодой человек уже привлекался к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.
Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе.