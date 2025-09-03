Общество

Андрей Ермаков: ПЛН не спекулирует на проблемных вопросах

В работе чиновников со средствами массовой информации часто фиксируются спекуляции, но при взаимодействии с Псковской Лентой Новостей таких проблем не возникает, заявил министр образования Псковской области Андрей Ермаков.

«С холдингом мы с первого дня взаимодействуем, и я могу отметить, что самое ценное в работе журналиста — это умение взаимодействовать конструктивно. Мы — тот орган исполнительной власти, у которого, безусловно, пул проблем находится на многих передовицах. Система образования — это традиционная зона особого беспокойства и родителей, и детей, и всех окружающих эту сферу, а особенно с учётом большого количества создаваемой инфраструктуры. Я могу это говорить по опыту работы в Москве, мы сталкиваемся с большим количеством спекуляций. Это самое неприятное, наверное, в работе любой большой, многослойной системы. В работе с Псковской Лентой Новостей — с корреспондентами, с руководством мы как раз нашли возможность этих спекуляций избегать», – сказал Андрей Ермаков.

Он подчеркнул, что министерство никогда не уходит от острых вопросов и находится в прямом контакте со СМИ.

«Мы никогда не избегаем острых вопросов, от них не отвертишься при обсуждении злободневных тем, но вместе с тем нам удается дискутировать на предметы честно, и то, что мы потом видим в эфире, отражает ту позицию, которую мы заявляем. Поэтому я могу лишь поблагодарить за работу. Труд журналиста очень непрост. Конечно, добиваться получения нефальсифицируемой информации, которая ещё при этом интересна для читателя, это всегда сложно. Мне кажется, что специалисты, которые работают в медиахолдинге "Гражданская пресса", с этой работой справляются», – добавил Андрей Ермаков.

Он также отметил, что министерство взаимодействует с ПЛН в части освещения многих важных тем в системе образования по различным направлениям.

«Всегда можно получить оперативную обратную связь и всегда можно пригласить для освещения тех или иных мероприятий журналистов. Поэтому я могу только поздравить. Срок-то достаточно серьёзный, уверен, этот период был насыщенным. Я хотел бы пожелать холдингу процветания, побольше возможностей для нахождения интересных тем, общения с интересными спикерами. Приглашайте нас почаще! И, конечно, простого человеческого счастья, чтобы работа оставляла и для него немного времени. И самое прекрасное, если работа помогает это счастье обретать! Всех причастных к работе хочу поздравить с праздником, который, безусловно, в регионе не останется незамеченным. И следующие 25, 125 лет – всё той же успешности, точности, остроты и самое главное — понимания. Понимания всех тех процессов, которые мы освещаем. Без этого невозможно быть объективными. Это самое важное», – заключил Андрей Ермаков.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

