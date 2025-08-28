Общество

Игорь Дитрих пожелал ПЛН чаще выносить в публичную плоскость сложные вопросы

Вице-спикер Псковского областного Собрания Игорь Дитрих на торжественном вечере в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей выразил свои наилучшие пожелания всей редакции и пожелал чаще выносить в публичную плоскость не самые простые вопросы.

«Уважаемые читатели, слушатели. Все, кто ПЛН слушает, видит, читает каждый день и не один раз в день. Всех нас с этим праздником 25-летия. И, конечно, вашу команду надо поздравить. Вы за 25 лет всё выдержали, состоялись», - подчеркнул Игорь Дитрих.

Депутат зачитал приветственный адрес председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова и от себя пожелал сотрудникам ПЛН здоровья и новых интересных тем.

«Как вы мне каверзный вопрос задали, я хочу вам пожелать, чтобы вы, не боясь, и всё чаще и чаще в публичную плоскость выносили на обсуждение те вопросы, которые мы все часто обсуждаем только на кухне», - сказал вице-спикер областного Собрания.

Депутат отметил важность открытого обсуждения актуальных тем и пожелал команде ПЛН продолжать свою миссию как надёжного источника информации для жителей региона.

Напомним, праздничный вечер в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей стартовал сегодня, 29 августа, в зале событий и торжеств «18||88» в «Квартале Мейера» города Пскова.

Смотрите также Стартовал торжественный вечер в честь 25-летия ПЛН

Особым украшением вечера станет концерт петербургского коллектива — джазового квинтета Софьи Шустровой.

Ранее в рамках 25-летия Псковской Ленты Новостей состоялся детский праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, а также накануне Дня города ПЛН подарила жителям областного центра яркое мероприятие с поднятием в небо аэростата в парке Строителей.