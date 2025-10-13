Общество

День в истории ПЛН. 15 октября

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 15 октября в разные годы.

2002 год. В Пскове сохраняется дефицит на автомобильные номерные знаки

23 года назад в Пскове сохранялась ситуация с дефицитом номерных знаков, сложившаяся в ГИБДД УВД Псковской области около полутора месяцев назад.

Как объяснял старший госинспектор ГИБДД Владимир Наумов, нехватка номеров вовсе не связана с недавним ажиотажем на рынке подержанных автомобилей, когда перегонщики торопились ввезти как можно больше недорогих старых иномарок до повышения на них таможенных пошлин.

По словам Владимира Наумова, номеров не хватало из-за недофинансирования, так как на закупку номерных знаков УВД не получает денег, выделяемых из областного бюджета. «Последние закупки номерных знаков, изготавливаемых в поселке Середка Псковской области и в Москве, производились в долг, и поставщики прекратили поставки до погашения задолженности», - отметил он.

2003 год. Председатель псковского «Яблока» зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы от Псковской области

Председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», директор Центра социального проектирования «Возрождение» Лев Шлосберг* (лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом) зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственной Думы по Псковскому одномандатному избирательному округу №141. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщал секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук.

Лев Шлосберг* выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы на XI съезде партии «Яблоко» 6 сентября 2003 года в составе федерального списка кандидатов и по одномандатному округу.

По итогам сбора подписей избирателей список кандидатов, выдвинутых партией «Яблоко», зарегистрирован Центральной избирательной комиссией РФ 9 октября 2003 года. 13 октября документы ЦИК РФ поступили в Псковскую областную избирательную комиссию.

Таким образом, Лев Шлосберг* стал первым из кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ, выдвинутых политическими партиями, который зарегистрирован Избирательной комиссией Псковской области.

*лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом

2007 год. В Пскове начались продажи седьмой книги о Гарри Поттере

15 октября 2007 года стало известно о начале продажи седьмой книги о Гарри Поттере, которая называется «Гарри Поттер и Дары смерти».

По этому случаю в Москве в магазине «Библио-Глобус» был организован праздник, который собрал около 350 поклонников творчества британской писательницы Джоан Роулинг. В числе тех, кто пришел в магазин за книгой ночью, были не только школьники и студенты, но и взрослые люди. Некоторые из «поттероманов» были одеты в костюмы героев романов.

В Пскове в крупных книжных магазинах города - «Книжица» и «Снарк» - продажа книг началась с утра 13 октября. Как отмечали и в том, и в другом магазине, книга пользуются большим спросом. При этом в последнем добавляли, что «очень хотелось бы пополнить запасы этой книгой, потому как осталось ее совсем немного».

Оригинал книги Harry Potter and the Deathly Hallows появился в магазинах 21 июля 2007 года. Группа россиян опубликовала в Интернете черновой вариант «народного перевода» уже 23 июля.

2008 год. Пивоварня Bierhoff откроется в Пскове

Пивоварня Bierhoff откроется в Пскове в торгово-развлекательном комплексе «Рижский, 16». Как сообщал Псковской Ленте Новостей соучредитель пивоварни Михаил Гаврилов, пивоваренное оборудование уже устанавливается.

«Оборудование немецкое, сырье тоже немецкое, так что и пиво будет вариться по немецким технологиям. Мы планируем варить пять сортов пива, фильтрованное и нефильтрованное, светлое и темное, - пояснил Михаил Гаврилов. - Такого пива в Пскове до сих пор не было, потому что ни у кого нет такого оборудования». Отметим, стоимость пивоваренного оборудования, приобретенного соучредителями пивоварни Bierhoff, свыше 300 тысяч евро.

Он отмечал, что кружка пива объемом 0,5 литра будет стоить 80 рублей. «К примеру, в Москве или Санкт-Петербурге средняя стоимость такого пива составляет от 130 до 140 рублей за кружку. Но для нас главное - реализовать весь объем сваренного пива, а это 500 литров в сутки. К тому же мы планируем открыть демократичное заведение, посещение которого будет доступно любому человеку», - уточнял Михаил Гаврилов.

«Сейчас идет сборка оборудования. Если ничего не изменится, примерно через неделю мы начнем варить пиво, заниматься этим будет специально обученный пивовар. Пиво варится 23 дня, так что первое пиво будет готово к 17 ноября», - замечал Михаил Гаврилов, добавляя, что напитку будут продаваться как в розлив, так и на вынос.

2009 год. Михаил Гавунас: В планах - строительство кирпичного завода в Псковской области

Открыть вторую производственную линию и строительство кирпичного завода планировало руководство «Еврокерамики» в 2009 году. Об этом на торжественном открытии новой производственной линии по производству керамического гранита, в среду, 14 октября, сообщил председатель Совета директоров ЗАО «Еврокерамика», заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Михаил Гавунас.

«Мы три года строили этот комбинат и, конечно, были разные мысли: что надо остановиться, надо отложить, надо не запускать. Но трезвый ум и здравый рассудок возобладали. Мы решили: идем вперед, и будь, что будет. И все равно мы победим», - поделился своими воспоминаниями о том, как все начиналось, Михаил Гавунас. Он подчеркнул, что в открытии новой линии большая заслуга всего коллектива, которому новое производство далось «потом и кровью».

«Сегодня мы понимаем, что продукция будет востребована. Конечно, ее придется продавать пока дешево, чтобы конкурировать. Но я думаю, что мы все равно победим, как это было ни раз», - уверенно сказал он и добавил, что в планах предприятия - открыть вторую линию, а это еще 2 млн метров квадратных плитки в год, а в последующем хотели построить кирпичный завод.

Отметим, что в настоящее время Михаил Гавунас находится за границей. Суд в Пскове осудил его за мошенничество.