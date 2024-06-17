АвтоМир / Автомобили

Салон «Лидер Авто» представит на фестивале ПЛН автомобили из Казахстана, ОАЭ и Кореи

Автомобили из Казахстана, ОАЭ и Кореи представит автосалон «Лидер Авто» на автофестивале-выставке «Автомир Пскова-25». Об этом рассказал руководитель автосалона Виктор Румянцев в эфире программы «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM). Мероприятие состоится в субботу, 20 сентября, на парковке торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» в областном центре в рамках празднования 25-летия Псковской Ленты Новостей.

«Мы представим новый автомобиль из Казахстана. Автомобиль с пробегом будет из Кореи, а также будет автомобиль из Дубая. В общем, будет Казахстан, Дубай и Корея. Будет интересная у нас фотозона, так что приглашаем каждого из вас посетить эту прекрасную автоярмарку», – сказал Виктор Румянцев.

Напомним, автосалон «Лидер Авто» выступает партнером автофестиваля-выставки «Автомир Пскова-25». Здесь будет работать выставка новинок автопрома от псковских автосалонов. Помимо этого, мы готовим развлечения для всех гостей, включая зоны активностей, розыгрыш призов и подарков, а также можно будет послушать шоу автозвука от команды PRT Pskov Racing Team.

Время проведения: 20 сентября с 12:00 до 15:00.

