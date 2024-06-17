←   ПЛН
Автомобили

«Бизнес Град» представит автомобили Sollers и «Соболь» на фестивале ПЛН

12.09.2025 12:30

Автосалон «Бизнес Град» представит свои автомобили на автофестивале-выставке «Автомир Пскова-25». Мероприятие состоится в субботу, 20 сентября, на парковке торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» в областном центре в рамках празднования 25-летия Псковской Ленты Новостей. 

Салон представит пикап Sollers ST6, а также удобные и вместительные минивэны «Соболь» NN.

Напомним, на территории автофестиваля-выставки «Автомир Пскова-25» будет работать выставка новинок автопрома от псковских автосалонов. Помимо этого, мы готовим развлечения для всех гостей, включая зоны активностей, розыгрыш призов и подарков, а также можно будет послушать шоу автозвука от команды PRT Pskov Racing Team. 

Время проведения: 20 сентября с 12:00 до 15:00.

Партнерами фестиваля выступили «Бизнес Град»«Автосалон №1»«Автомобильный Центр Псков»«Авто-АС»«Лидер Авто» и «Автосалон 1»

Категория 6+ 

