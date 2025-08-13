Общество

Владимир Кузь: ПЛН – основной источник информации о жизни Псковской области

Псковская Лента Новостей является основным источником информации о политической, экономической и общественной жизни Псковской области. Такое мнение озвучил депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь.

«Для меня ПЛН — это самый главный источник информации на территории нашего региона. Я с ПЛН, наверное, с первых дней, когда запустили в интернете сайт. Помню, времена были, когда можно было комментировать, было достаточно интересно и забавно читать. По большому счету, ПЛН — основной источник информации по политической, экономической жизни, да и в целом по жизни на территории нашей области, на 100% процентов. Читая ПЛН, я понимаю, насколько информация соответствует действительности, потому что зачастую я где-то погружен в информацию, где-то мои друзья, товарищи, соратники погружены, плюс у в областном Собрании мы обсуждаем какие-то вопросы. И такого, чтобы ПЛН как-то юлила или предоставляла недостоверную информацию, я, честно говоря, не встречал. Желаю коллективу процветания, долгих лет жизни. Работайте на благо Псковской области, несите информацию в массы. Вы молодцы, так держать. Я вас ценю, уважаю», – сказал Владимир Кузь.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

