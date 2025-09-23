Общество

День в истории ПЛН. 25 сентября

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 25 сентября в разные годы.

2002 год. В Пыталово задержаны «оборотни»

Как сообщала пресс-служба УВД Псковской области 25 сентября 2002 года, в районном центре Пыталово на днях была задержана группа злоумышленников, совершившая разбойное нападение. При совершении разбойного нападения злоумышленники использовали милицейскую форму.

Всё произошло на улице Белорусской. Неизвестные в форме сотрудников милиции, угрожая водителю автомашины Mercedes-Benz-320 предметом, похожим на пистолет, попытались завладеть иномаркой. Однако сделать этого им не удалось. Злоумышленники скрылись. Спустя некоторое время, после проведения специальных оперативных мероприятий настоящим сотрудникам милиции удалось вычислить и задержать «оборотней».

По факту произошедшего на улице Белорусской задержаны трое мужчин в возрасте от 29 до 32 лет. Все они уже были ранее судимы. При задержании у них изъяты милицейская форма, патрон от пистолета, два сотовых телефона, документы, полосатый жезл сотрудника ГИБДД и проблесковый маячок.

Кроме того, источник, заслуживающий доверие, сообщал, что в этой группе «оборотней» был ещё один человек, который пока находится в федеральном розыске.

2008 год. Финансовый конфликт между военными и «Псковавиа» стал причиной препятствования вылету самолета в Москву

Финансовый конфликт между военными и «Псковавиа» стал причиной препятствования вылету самолета из Пскова в Москву 25 сентября 2008 года. Такую версию инцидента озвучила Псковской Ленте Новостей коммерческий директор «Псковавиа» Елена Герасимова.

«На нашем аэропорте базируются и гражданские, и военные суда. Гражданский аэропорт принадлежит «Псковавиа», а военные полосы - Министерству обороны. Военные хотят, чтобы мы заплатили за пользование их взлетно-посадочными полосами 800 тысяч рублей за полгода, хотя в предыдущие годы брали за это по 50 тысяч рублей», - объяснила Елена Герасимова. По ее словам, сегодня из-за военного самолета войсковой части военно-транспортной авиации (Кресты), перегородившего взлетно-посадочную полосу, пострадал не только пассажирский авиарейс «Псков - Москва».

В установленный срок, в 04.30, не смог вылететь в аэропорт «Пулково» (Санкт-Петербург) самолет, перевозящий груз для птицефабрики «Роскор». Со слов коммерческого директора «Псковавиа», военный самолет перегородил полосу с минувшей ночи.

«Мы по этому поводу сильно переживали. У нас строгие ограничения, так как самолет должен был вести скоропортящиеся продукты», - объяснила Елена Герасимова.

По ее словам, генеральный директор «Псковавиа», который находится в командировке, был намерен созвать совещание и разобраться в конфликте. К процессу, по ее словам, должны были подключиться администрация Псковской области, которая уже в курсе произошедшего.

2009 год. Псковская городская Дума сложила с Романа Максименко депутатские полномочия

Псковская городская Дума сложила с Романа Максименко депутатские полномочия. Данное решение было принято на основании его заявления. Роман Максименко напомнил, что 2 июля 2009 года на заседании регионального политсовета партии «Единая Россия» по инициативе губернатора Андрея Турчака было принято решение о невозможности совмещения депутатской деятельности с руководством муниципальном предприятием.

«Так как я являюсь директором МП "Псковские теплосети", то в рамках партийной дисциплины я принял решение оставить депутатскую работу», - сказал Роман Максименко. Он поблагодарил коллег за успешную работу в течение более чем двух лет и предложил назначить исполняющим обязанности председателя комитета Думы по земельным ресурсам, градостроительству, муниципальной собственности и предпринимательству Константина Болотина.

Глава Пскова Иван Цецерский отметил, что с начала работы Думы этого созыва Роман Максименко сразу же активно включился в работу в качестве депутата и его энергия позволила оперативно и согласованно решать многие вопросы. «Будучи депутатом, он активно отстаивал не только проблемы своего округа, но и Пскова», - сказал он.

Глава города предложил наградить Романа Максименко почётной грамотой Пскова с выделением премии. Парламентарий Виктор Салкин предложил наградить своего бывшего коллегу не почётной грамотой, а именными часами. В результате Дума решила одарить экс-депутата и часами, и грамотой.

2012 год. На учениях под Стругами Красными погиб командир полка 76-й дивизии

В ходе учений артиллерии псковской 76-й десантно-штурмовой дивизии на полигоне под Стругами Красными погиб командир 4-го гвардейского зенитно-ракетного полка дивизии полковник Роман Ильясов.

Командир дивизии Игорь Виноградский в телефонном разговоре переадресовал все вопросы в военно-следственный отдел по Псковскому гарнизону.

По информации СМИ, комполка Роман Ильясов погиб из-за падения дерева: в ходе учений имитировался завал дороги деревьями и для этого был подорван заряд, но дерево сразу не упало - оно свалилось, когда мимо него проезжал тягач, на котором сидел командир полка. Сообщается, что Роман Ильясов получил ранения, не совместимые с жизнью. Кроме того, по предварительным данным, в результате инцидента пострадал еще один офицер полка.

2013 год. Депутаты законодательного комитета Веру Емельянову давно знают и не возражают против ее назначения первым замом губернатора

Комитет по законодательству и экономической политике Псковского областного Собрания депутатов согласовал кандидатуру Веры Емельяновой на должность первого заместителя губернатора области.

Вопросов к Вере Емельяновой депутатов не возникло. «Давно знаем», - подал реплику депутат Анатолий Копосов (КПРФ).

Ранее аналогичные решения приняли бюджетный и социальный комитеты облсобрания.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе.