Общество

Роман Романов: ПЛН — это нервная система Псковской области

01.09.2025 16:09

Заместитель руководителя центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия», руководитель управления политической работы, директор Высшей партийной школы Роман Романов поздравил Псковскую Ленту Новостей с 25-летием.

«Что такое для меня, для Псковской области Псковская Лента Новостей? На мой взгляд, это одновременно ТАСС, "Коммерсантъ" и "Комсомолка". Это в одном лице и аналитика, и оперативные новости, и дискуссионный форматы, и что-то для души. Всё это сочетает в себе Псковская Лента Новостей. Я сам, между прочим, до сих пор подписан на Telegram-канал ПЛН. Это единственный псковский канал, который есть в моём телефоне, и мне этого достаточно, чтобы чувствовать, так сказать, нерв жизни региона», - сказал Роман Романов. 

Политик видит ПЛН как «нервную систему Псковской области»: «Это центр нервных окончаний, который действительно реагирует на то, что важно. В СМИ разные бывают варианты. Бывают псевдонервные системы, которые не чувствуют или игнорируют реальную ситуацию. Бывают гипертрофированные информационные нервные системы, которые нацелены на хайп, на мух из слонов и так далее. А бывают адекватные, и вот это как раз ПЛН».

ПЛН – это ценный актив, продолжил Роман Романов. «Этого не просто достичь. Любое средство массовой информации является объектом контроля, инструментом для разных общественных политических институтов. И тут трудно удержать ту самую марку средств массовой информации такого субъектного уровня. ПЛН это удается. И мне кажется, секрет успеха именно в редакционной политике. При любых властях в течение 25 лет для ПЛН главное - ценить и уважать своего читателя. Редакция в читателе видит не зрителя в цирке и не "пипл для пропаганды или манипуляций", а свой главный смысл, капитал, ресурс», - заметил заместитель руководителя центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия». 

Роман Романов добавил, что 25 лет - это очень солидный опыт, и от всей души пожелал коллективу, в том числе своим знакомым журналистам редакции, дальше держать марку. «Уверен, что у ПЛН будет и 50-летний юбилей, и 75 лет», - заключил он. 

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

Пресс-портрет
Романов Роман Николаевич
Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На что вам денег не хватает?
В опросе приняло участие 15 человек
