Общество

День в истории ПЛН. 26 августа

26.08.2025 16:35|ПсковКомментариев: 0

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 26 августа в разные годы.

 

2002 год. Убит глава администрации Локнянского района Леонид Волков

26 августа 2002 года примерно в 07.05 по дороге на работу двумя выстрелами в голову при подходе к своей автомашине был убит глава администрации Локнянского района Леонид Волков.

В районе милиция вводила план «Перехват»: разыскивалась автомашина УАЗ белого цвета с тонированными стёклами, без запаски сзади. Предположительно разыскиваемый УАЗ скрылся в сторону Великих Лук.

29 октября в Локне были задержаны несколько лиц, подозреваемых в убийстве Леонида Волкова. Среди них называется и фамилия предшественника Леонида Волкова на посту главы администрации района Сергея Васильева, с которым у убитого были «напряжённые отношения».

Организатор преступления Сергей Васильев получил 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Исполнитель отправится за решетку на 10 лет, и 6,5 получил посредник, передававший деньги.

2004 год. Губернатор Евгений Михайлов оскорблен творчеством псковского художника

27 августа с журналистов Псковской Ленты Новостей сотрудники правоохранительных органов взяли объяснения в связи с заявлением вице-губернатора Псковской области Виктора Комиссарова о привлечении к уголовной ответственности корреспондентов за оскорбление на тот момент губернатора Евгения Михайлова.

Поводом к этому послужил материал «Алексей Митрофанов продемонстрировал портрет псковского губернатора, нарисованный экскрементами художника», размещенный на сайте 23 августа.

В этот день художник Игорь Быстров представил очередную картину, посвященную псковскому губернатору. Работа представляет собой портрет Евгения Михайлова, нарисованный собственными экскрементами художника.

Как объяснил Игорь Быстров, «краски» для портрета были выбраны неслучайно. По словам художника, это связанно с событиями 1998 года, когда «в Латвии местные националисты и фашисты измазали экскрементами могилы наших солдат». 

2016 год. В Великих Луках освятили первый построенный за последние сто лет храм

В Великих Луках в пятницу, 26 августа, в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к 850-летнему юбилею города, освятили новый храм Святителя Тихона, святых Новомучеников и Исповедников Российских. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, это первый храм, построенный в Великих Луках, за последние сто лет.

С появлением нового храма на великолукскую землю возвращается духовность. Такое мнение высказал глава города Великие Луки Николай Козловский. Он напомнил, что в древнем русском городе из 16 церквей чудом уцелели две - Казанский и Свято-Вознесенский соборы. «Очень символично, что новый храм открылся в густонаселенном районе Великих Лук. Надеюсь, новый храм объединит жителей города», - заключил глава города.

Храм стал первым, но не единственным. В 2024 году в Великих Луках шло благоустройство нового храма, названного в честь святого покровителя города Великие Луки преподобного Мартирия Зеленецкого.

2020 год. Аллею кленов высадили в псковском Сквере имени 60-летия Октября

В Пскове состоялся завершающий этап посадки деревьев в благоустроенном Сквере имени 60-летия Октября.

Ранее на территории сквера уже были высажены липы и березы, а вчера представители администраций города Пскова и Псковской области, МБУ «Эколого-биологического центра» и МП «Горводоканал» высадили аллею красных остролистных кленов и ели. Всего же на территории сквера появилось 60 новых деревьев после проведения работ по облагораживанию территории.

На деревьях благоустройство не остановилось. В сквере появилось несколько инсталляций, детская площадка, а также новый мультимедийный фонтан.

2022 год. Митинг в память об убитой кошке Пушинке пройдет в Пскове

Митинг «Россия без жестокости – нет живодерам» в память об убитой кошке Пушинке, которую замучил живодер на улице Крестки, состоится в Пскове 5 сентября.

Фото: Ольга Соколова / «ВКонтакте»

Митинг пройдет в Сквере искусств на Четырех углах в 19:00. Как утверждают организаторы, митинг санкционирован. С помощью этого митинга зоозащитники планируют обратить внимание на проблему и добиться соответствующего наказания.

К сожалению, истории о жестоком обращении с животными не прекратились с митингами и смертью кошки Пушинки. Не так давно общественность потрясла другая история — собаку Мию собственные хозяева подвесили на дерево и изрезали ножом. Животное спасли проходящие мимо девушки.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе.

Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
