Руководитель псковского автосалона: Tenet – это китайская технологичность и немецкое качество

О новом бренде автосалона Chery – Tenet рассказал в эфире программы «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM) руководитель автосалона «Автомобильный Центр Псков» (CHERY на Ижорского, 36) Артем Гаврилов.

«Tenet — это, по сути, ребрендинг Chery. Просто эти автомобили теперь будут собираться на заводе Volkswagen в Калуге. Это для нас большое преимущество, потому что мы все помним, когда были Volkswagen, например, калужской сборки и немецкой сборки, то калужская всегда выигрывала в покраске», – поделился Артем Гаврилов.

Гость студии пояснил, что завод с немецким оборудованием перенастроили на выпуск автомобилей Tenet.

«На заводе просто перенастроили оборудование. Это оборудование, которое собирал Volkswagen, там ничего дополнительно не делали, просто перенастроили. По сути, новые клиенты бренда Tenet получат лучшее из двух миров. Первое — это технологичность Chery, потому что автомобили Tenet собираются на платформе Chery. Второе — это высокое качество сборки немецких автомобилей», – заключил Артем Гаврилов.

