АвтоМир / За рулём

Формат автофестиваля очень востребован и интересен для Пскова — Николай Королев

Формат автофестиваля очень востребован и интересен для Пскова, заявил директор продюсерского центра «Королев продакшн» Николай Королев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «На пятой передаче».

«Формат востребованный и интересный, потому что такого не было уже несколько лет», - сообщил Николай Королев.

«Знаю, как организатор мероприятия, собрать такое количество автосалонов в одном месте – очень труднорешаемая задача. Потому что есть понятие конкуренции, дружбы, недружбы. И для того, чтобы создать условия, удобные для всех, нужно обладать не только мастерством, талантом, но умением коммуникации. Поэтому то, что у Псковской Ленты Новостей получилось собрать сразу всех лидирующих игроков авторынка, это большая заслуга, это очень здорово», - сказал гость студии.

По его словам, на фестивале есть на что посмотреть. Автомобилестроение развивается очень быстрыми темпами. Даже в Европе отмечают, что китайские автомобили включают в базовой комплектации то, что в европейских автомашинах продают как дополнительные опции.

«Такие мероприятия нужны, потому что у нас в основном мероприятия рассчитаны на женскую аудиторию. Это песенки, танцы, показы, одёждка, ювелирка, готовка вкусных вещей. А вот мужчинам, мужикам негде примениться, где потрогаешь рукой колесо, возьмешься за баранку, а может быть, запишешься на тест-драйв и тут же выберешь автомобиль. Такие мероприятия нужны, поэтому берем всю семью: и детей, и жён. Им будет чем заняться, пока вы, мужчины и парни, рассматриваете нюансы мощности двигателя, диаметра колеса или клиренса относительно друг друга», - сказал Николай Королёв.

Во время эфира он признался в склонности к импульсивным покупкам «Я - тот человек, кто купил машину после того, как увидел в торговом центре», - сказал гость студии.

Программа мероприятия очень разнообразная, рассчитана на взрослую и детскую аудиторию, на мужчин и женщин. Автосалоны представят на площадке топовые модели, либо выходящие на рынок новинки, «которые еще не ощупаны» покупателями. Планируется «активности для детей». Николай Королев анонсировал «интересный финал» и настоящую брейк-схватку от Федерации брейкинга Псковской области во время соревнований по автозвуку.

Смотрите также Автофестиваль состоится в Пскове в рамках 25-летия ПЛН

Напомним, на автофестивале «Автомир Пскова-25» на парковке торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» в областном центре будет работать выставка новинок автопрома от псковских автосалонов. Помимо этого, мы готовим развлечения для всех гостей, включая зоны активностей, розыгрыш призов и подарков.

Время проведения: 20 сентября с 12:00 до 15:00.