Общество

День в истории ПЛН. 6 октября

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 6 октября в разные годы.

2003 год. В Госдуму от Псковской области намерены баллотироваться 17 человек

17 человек заявили о намерении баллотироваться в депутаты Государственной Думы по Псковскому 141-му одномандатному округу. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей 6 октября 2003 года сообщал секретарь облизбиркома Сергей Ковальчук.

По его словам, в пятницу, 3 октября, документы в облизбирком подал Игорь Смирнов, выдвинутый избирательным блоком «Российская партия пенсионеров и Партия социальной справедливости». Игорь Смирнов родился в 1961 году, образование высшее, депутат Псковского областного Собрания, генеральный директор ОАО «Псковоблгаз».

Кроме того, 3 октября документы о самовыдвижении подали Юрий Лактионов 1956 года рождения, образование высшее, предприниматель, и Людмила Лабунина 1953 года рождения, образование среднее профессиональное, пенсионер.

4 октября «Партия Мира и Единства» выдвинула кандидатом в Госдуму по 141-му избирательному округу и по федеральному и в состав федерального списка Владимира Безрукова. Безруков родился в 1951 году, образование высшее, начальник службы безопасности ОАО «Щелковский молочный завод».

Таким образом, в Госдуму от Псковской области были намерены баллотироваться 17 человек, из них 10 самовыдвиженцев: Михаил Кузнецов, Виктор Митропольский, Александр Семенов, Елена Поккас, Андрей Лисин, Спартак Рыжов, Алексей Большаков, Иван Гориславский, Юрий Лактионов, Людмила Лабунина, и семь человек выдвинуты партиями и избирательными блоками: Владимир Никитин (КПРФ), Лев Шлосберг (лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом) («Яблоко»), Василий Темин (ЛДПР), Михаил Брячак (блок «Партия возрождения России - Российская партия жизни»), Алексей Сигуткин («Единая Россия»), Игорь Смирнов («Российская партия пенсионеров и Партия социальной справедливости»), Владимир Безруков («Партия Мира и Единства»).

2004 год. Отказ в регистрации Михаила Хоронена кандидатом в губернаторы Псковской области - это глупость, считает Геннадий Подзноев

«Отказ в регистрации Михаила Хоронена кандидатом в губернаторы Псковской области - это глупость, так как оснований для этого не было», - считает вице-спикер Псковского областного Собрания Геннадий Подзноев.

Об этом он заявлял в интервью корреспонденту ПЛН, комментируя решение избирательной комиссии Псковской области об отказе в регистрации кандидатом Михаилу Хоронену, основанием для которого послужило использование мэром преимуществ должностного положения при организации и проведении пресс-конференции в здании городской администрации.

Геннадий Подзноев уверен, что суд примет решение в пользу Михаила Хоронена, поскольку не все члены облизбиркома проголосовали единогласно, на заседании не присутствовал председатель комиссии Михаил Иванов, и нарушения были незначительными. «Я не знаю, чем руководствовались члены комиссии, принимая такое решение, но считаю, что не стоит придираться по мелочам, народ рассудит, кто должен быть губернатором Псковской области», - сказал вице-спикер.

Также он отметил, что Михаил Хоронен является одним из главных претендентов на губернаторское кресло, а если он объединиться еще с несколькими кандидатами, то его победа в первом туре выборов не исключена.

В итоге президиум Верховного суда РФ отказал в удовлетворении жалобы Михаила Хоронена.

Согласно уставу Пскова, который предусматривал двуглавую модель управления, глава города стал выбираться из числа депутатов Псковской городской Думы, новым главой города 29 марта 2007 года стал Ян Лузин, Хоронен в 2007—2009 годах, находясь в должности мэра, являлся главой администрации города Пскова.

2009 год. Дмитрий Шахов уволился с должности заместителя руководителя аппарата администрации Псковской области

Дмитрий Шахов уволен по собственному желанию с должности заместителя руководителя аппарата администрации Псковской области. Как стало известно корреспонденту Псковской Ленты Новостей 6 октября 2009 года, его заявление об увольнении подписано сегодня, 6 октября.

Дмитрий Шахов родился 26 марта 1968 года в Москве. В 1992 году окончил Государственную академию управления, факультет «Управление в машиностроительной промышленности», специальность «Организация и управление в машиностроительной промышленности». В 2000 году окончил Российскую Академию государственной службы при президенте РФ.

Работал заместителем председателя комитета по бюджетно-финансовой политике Моссовета, помощником депутата Государственной Думы. С 1996 года до ноября 2002 года - заместитель главы администрации Псковской области, руководитель аппарата администрации области. Далее заместитель главы администрации Псковской области. В марте 2009 года стал заместителем руководителя аппарата администрации Псковской области.

Кандидат юридических наук. Председатель Федерации шахмат Псковской области. Сегодня является уполномоченным по правам человека в Псковской области.

2010 год. Состояние студентов ПЛ №15 Пскова, пострадавших от распыленного газа, оценивается как удовлетворительное

Состояние студентов профессионального лицея №15 Пскова, пострадавших от неизвестного газа, распыленного минувшим вечером в общежитии лицея, оценивается как удовлетворительное.

По информации городского комитета здравоохранения, в приемное отделение Псковской городской больницы были доставлены «скорой помощью» 16 человек с признаками интоксикации и отравления неустановленным газом. Десять человек были госпитализированы в стационар больницы, двое из них – в отделение реанимации. Шестеро пациентов были осмотрены дежурным врачом и отпущены домой, им были даны необходимые медицинские рекомендации. «На утро 6 октября, по оценке врачей, состояние всех пациентов расценивается, как удовлетворительное, продолжается постоянное врачебно-медицинское наблюдение», - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 5 октября в общежитии профессионального лицея №15 (Псков, улица Леона Поземского, 122) был распылен неизвестный газ; поступили жалобы людей на головную боль, тошноту, кашель. Эта информация была оперативно сообщена дежурному ГУ МЧС по Псковской области, дежурному УВД города и Единую дежурно-диспетчерскую службу «055» администрации Пскова.

На место происшествия срочно выехали службы МЧС, пожарное подразделение, дежурно-спасательная группа ПСО Пскова. Из общежития было эвакуировано 70 человек и размещены в учебном корпусе училища до выяснения обстоятельств и обеспечения безопасности. Спасателями проведено обследование - взяты пробы воздуха на наличие отравляющих веществ, организовано проветривание помещений. В три часа ночи учащимся было разрешено вернуться в жилые помещения.

Ситуация в общежитии профессионального лицея №15 находилась на контроле служб МЧС города и области, УВД и Единой дежурно-диспетчерской службы, комитета по делам ГО и ЧС администрации Пскова. Проводились следственные мероприятия по выяснению причин данного происшествия и принимались необходимые меры для ликвидации его последствий.

2014 год. Пожарные вместе с военнослужащими дивизии продолжают тушить пожар на территории части

6 октября пожарные помогали военнослужащим 76-й десантно-штурмовой дивизии тушить пожар на территории части.

Сообщение о возгорании поступило в 16.33. Через минуту на место были отправлены три автоцистерны. По словам очевидцев, за забором части дивизии наблюдались пламя и дым.

Горела крыша здания, расположенного у забора вдоль улицы Юбилейной.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе.