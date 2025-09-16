Общество

Автосалон «Лидер Авто» представил свои автомобили и разыграет три корзины роз на празднике ПЛН

Автосалон «Лидер Авто» представил свои автомобили на автофестивале-выставке «Автомир Пскова 25» 20 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.





Салон представил автомобили привезенные из Казахстана, ОАЭ и Кореи: GMC Sierra, Mercedes Benz GLC и ⁠Mazda CX50, Audi Rs Q8.



«Рада приветствовать всех, кто сегодня находится здесь на дне рождения на этом замечательном фестивале от всей души поздравляю Псковскую Ленту Новостей с двадцатипятилетием. В нашем автосалоне «Лидер авто» вы можете увидеть новые автомобили и автомобили с пробегом. Если вы мечтаете о автомобиле своей мечты из любой точки мира, мы приглашаем вас в наш автосалон», - сказал представитель автосалона Павел Смолькин.

Директор салона Виктор Румянцев в свою очередь выразил благодарность ПЛН за возможность предоставить свои автомобили и пригласил всех в автосалон. «Мы можем привезти автомобили из любой точки мира и предоставить полное сопровождение до постановки автомобиль на учет», - сказал Виктор Румянцев.



На локации салона действует фотозона. Также «Лидер Авто» разыграет между активными посетителями три корзины по 51 розе.



Напомним, автофестиваль-выставка организована в честь празднования 25-летия Псковской Ленты Новостей. Мероприятие проходит на парковке торгово-развлекательного комплекса «Акваполис». Продлится празднование до 15:00.

Партнерами фестиваля выступили «Бизнес Град», лизинговая компания CARCADE, «Автосалон №1», «Автомобильный Центр Псков», «Авто-АС», «Лидер Авто», «Автосалон 1» и сервис по замене масла SPOT.

Категория 6+